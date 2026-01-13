Científicos argentinos descubren nueva especie de dinosaurio gigante en la Patagonia

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- Científicos argentinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) revelaron este martes el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio saurópodo de entre diez y doce metros de largo que vivió hace unos 83 millones de años en el actual territorio de la provincia de Neuquén, en la Patagonia.

Este nuevo titanosaurio -dinosaurio cuadrúpedo con cola y cuello largos- fue bautizado con el nombre científico de ‘Yeneen houssayi’ y la investigación completa fue publicada este martes en la revista especializada ‘Historical Biology’ y difundida por el Conicet en un comunicado.

El nombre del saurópodo fue concebido como un doble homenaje: ‘Yeneen’ hace referencia a la voz indígena aónikenk para referirse al invierno (ya que el fósil fue encontrado en la localidad neuquina de La Invernada), y ‘houssayi’ al primer director del Conicet, Bernardo Houssay, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947.

«‘Yeneen houssayi’ tenía una cabeza pequeña en relación al resto del cuerpo. Medía entre 10 y 12 metros de largo y unas 8 a 10 toneladas de peso. Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales, que cabe mencionar todas ellas fueron preservadas, el sacro y la primera vértebra caudal», expresó Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del Conicet en Neuquén.

El hallazgo de este dinosaurio comenzó en 2003, cuando un integrante de la Gendarmería Nacional de Argentina reportó la aparición de huesos en una zona agreste y de difícil acceso, lo que retrasó hasta 2013 el inicio de la extracción y traslado de los fósiles, que debieron ser movidos con una grúa debido a su gran peso.

Desde entonces, una minuciosa investigación permitió identificar esta nueva especie extinta en una región de Argentina de gran potencial paleontológico, donde en las últimas décadas aparecieron restos de múltiples dinosaurios.

Se trata de la tercera especie de titanosaurio encontrado en esa zona de Neuquén, algo que, según el Conicet, «contribuye a formular nuevas hipótesis, que sugieren que la notable diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Cretácico Superior podría deberse a la adquisición de distintas estrategias de alimentación o, alternativamente, reflejar un evento de reemplazo faunístico dentro de la formación».

«Además, se halló un segundo individuo juvenil, representado por un hueso de la cadera de pequeño tamaño, y un tercer ejemplar localizado a pocos metros de distancia, del cual se recuperaron algunas vértebras y huesos de las extremidades. Este último presenta notables diferencias con Yeneen, por lo que se interpreta como un saurópodo titanosaurio distinto, que será objeto de un estudio futuro”, añadió Filippi. EFE

