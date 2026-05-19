Científicos argentinos recogen roedores en Ushuaia para descartar el hantavirus

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Científicos argentinos recogieron este martes las trampas para roedores que colocaron cerca de Ushuaia a fin de analizarlos y descartar la presencia de hantavirus en esta ciudad del «fin del mundo», de donde zarpó un crucero con un brote que dejó tres muertos.

La misión científica necesita capturar un número suficiente de roedores para extraer tejidos y sangre que serán luego remitidos a Buenos Aires para su análisis. Los trabajos continuarán durante toda la semana y los resultados demandarán un mes, señalaron especialistas.

«El problema es que en general la densidad de ratones es baja», dijo a la AFP el biólogo Sebastián Poljak.

«Lo ideal sería capturar pocos ratones pero de muchos lugares. Si hubiese hantavirus en un lugar, todos los ratones serían portadores», agregó el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic).

Autoridades sanitarias dijeron a la AFP que los biólogos capturaron cerca de 70 ejemplares.

Estos ratones silvestres, llamados colilargos, son más frecuentes en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a 15 kilómetros de la ciudad, un área de 70.000 hectáreas que reciben unos 400.000 visitantes cada año.

Allí se desplegó cerca de un centenar de trampas.

La provincia de Tierra del Fuego, una isla cuya capital es Ushuaia, nunca ha registrado casos de hantavirus desde que la notificación se volvió obligatoria en 1996.

El brote que se registró en el crucero Hondius responde a la cepa Andes, la más peligrosa por tener capacidad de transmisión entre humanos.

El barco partió de Ushuaia el 1 de abril. La cepa Andes hasta ahora sólo se ha identificado en otras provincias del sur de Argentina y en el sur de Chile.

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