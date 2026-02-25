Científicos chilenos descubren nueva especie de pulpo de aguas profundas del Pacífico

2 minutos

Redacción Medioambiente, 25 feb (EFE).- Académicos e investigadores del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello (UAB) de Chile han descubierto una nueva especie de pulpo de aguas profundas propio del Pacífico suroriental, un hallazgo publicado en la ‘Revista de Ciencias Marinas e Ingeniería’.

La nueva especie pertenece al género ‘Graneledone’, según sus descubridores María Cecilia Pardo y Christian Ibáñez, quienes lo bautizaron con el nombre de ‘Graneledone Sellanesi’ en honor a Javier Sellanes, un académico de la Universidad Católica del Norte (Chile) que fue investigador del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas.

De acuerdo con las declaraciones publicadas por Ibáñez en la web de la propia UAB, no se había descubierto una nueva especie de ‘Graneledone’ desde hace 25 años y, con el hallazgo, el género «pasa a contar con 11 especies reconocidas a nivel mundial», lo que reafirma la importancia del Pacífico suroriental como «reservorio de biodiversidad marina».

El descubrimiento se logró a partir de la identificación de varios ejemplares en colecciones biológicas de museos alemanes, norteamericanos, neozelandeses y chilenos, donde «estaban esperando a que alguien los mirara con atención y los interpretara en su justa dimensión», pues existen registros de ‘Graneledone’ entre 1980 y 1997 en el sur de Chile.

Al menos siete ejemplares habían sido recolectados por el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile y nunca habían sido identificados, a los que hay que sumar otro caso en 2007 que apareció entre la captura de una pesca de bacalao y había permanecido sin clasificar hasta ahora.

Estos elementos fueron «clave», apunta Ibáñez, para «confirmar que «estábamos frente a una nueva especie de pulpo», señala Ibáñez.

Lo más sorprendente para los investigadores son los rasgos fenotípicos visibles, más allá de su constitución genética, pues las verrugas que cubren la piel del pulpo varían en número y disposición entre especies, un aspecto que termina siendo determinante para «comprender que estamos frente aun ser único», ha añadido Pardo. EFE

sdg/ppm/cc