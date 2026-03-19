Científicos encuentran tiburones que dan positivo en cocaína y otras sustancias en Bahamas

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San Juan, 19 mar (EFE).- Un grupo de científicos ha encontrado en el organismo de tiburones cerca de Eleuthera -una de las 700 islas del archipiélago de Bahamas- cocaína, cafeína y analgésicos, entre otras sustancias, lo que evidencia la contaminación humana en dichas aguas.

Científicos del Instituto de Cabo Eleuthera y aliados internacionales han analizado muestras de sangre de 85 tiburones y han hallado sustancias ilícitas, estimulantes o fármacos.

Esta sería la primera vez en el mundo que una investigación científica revela cafeína y acetaminofén en tiburones, como publican este jueves medios locales, y se trataría de los primeros ejemplares de Bahamas con cocaína y diclofenac.

Las sustancias se encontraban en 28 de los 85 tiburones de diferentes partes de Eleuthera, isla remota ubicada a 80 kilómetros al este de Nassau, capital de Bahamas.

La cafeína ha sido el principal componente, en 27 tiburones, mientras que el acetaminofén se ha reflejado en tres, la cocaína en dos y el diclofenac en tres de las especies de las que se han tomado muestras.

De todos los lugares donde los científicos han llevado a cabo el estudio, en The Aquaculture Cage ha sido donde se ha registrado la mayor concentración de químicos en los tiburones de arrecifes del Caribe.

The Aquaculture Cage es frecuentado por embarcaciones para practicar el buceo u operadores turísticos para excursiones y así bucear con tiburones, lo que podría contribuir a la contaminación de estos entornos.

Los hallazgos son significativos, pues juegan un rol crítico en el mantenimiento de los ecosistemas marinos, y en Bahamas específicamente se apoya la industria del turismo a través de la conservación marina y el buceo entre tiburones.

A pesar de que la investigación científica no ha demostrado que las sustancias encontradas dentro de los tiburones les ha provocado algún daño físico o de salud, sí ha encontrado diferencias entre los marcadores biológicos de los animales contaminados y los no-contaminados. EFE

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