Cientos de extranjeros entre los detenidos del EI transferidos a Irak

Cientos de extranjeros, entre ellos varios europeos, figuran entre los presuntos miembros de la organización Estado Islámico (EI) que han sido transferidos a Irak desde Siria, indicó el miércoles a AFP una fuente de seguridad iraquí.

El martes un responsable iraquí señaló que 4.583 detenidos llegaron a Irak de un total previsto de 7.000, en el marco de una operación estadounidense.

La decisión de traslado fue tomada en enero por Estados Unidos, al frente de una coalición antiyhadista.

El objetivo era evitar cualquier riesgo de fuga tras la retirada, bajo presión del ejército sirio, de las fuerzas kurdas de las prisiones donde custodiaban a yihadistas.

Entre los 5.046 detenidos ya transferidos, solo 271 son iraquíes, según una fuente de seguridad iraquí.

La gran mayoría, 3.245, son sirios, mientras que 900 proceden de países de Europa, Asia o Australia.

Los alemanes son los detenidos europeos más numerosos (27), seguidos por los neerlandeses (diez), los británicos (nueve) y los franceses (tres), entre otros, precisó la fuente de seguridad a AFP.

La justicia iraquí anunció la apertura de procedimientos judiciales en su contra.

Los tribunales del país han condenado en el pasado a pena de muerte y a cadena perpetua a cientos de miembros del EI, incluidos combatientes extranjeros, algunos de ellos transferidos desde Siria.

En 2014, el EI se apoderó de amplios territorios en Siria e Irak, donde cometió masacres y llevó a mujeres y niñas a la esclavitud sexual.

Con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos, Irak proclamó la derrota del grupo en 2017.

En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, derrotaron al EI dos años después. Encarcelaron a miles de presuntos miembros del grupo y situaron a decenas de miles de sus familiares en campos.

