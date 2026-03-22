Cientos de miles de georgianos despiden al patriarca ortodoxo Iliá II

5 minutos

Tiflis, 22 mar (EFE).- El patriarca georgiano Iliá II, primado de la Iglesia Ortodoxa Georgiana durante más tiempo que cualquiera de sus predecesores —casi medio siglo— y fallecido el 17 de marzo, fue sepultado hoy en la Catedral de Sioni, en el centro de Tiflis, entre sentidas muestras de dolor y pesar de sus fieles.

Entre tañidos de campanas y cantos de Aleluya, el jerarca ortodoxo fue depositado en su última morada tras una procesión de más de dos horas.

Cientos de miles de georgianos acudieron en masa a la principal catedral del país, la Catedral de la Santísima Trinidad en Tiflis, para despedir a la personalidad más influyente de las últimas décadas.

«Era un hombre luminoso que predicaba el amor», comenta a EFE Lana Khelashvili, feligresa de Tiflis, sin poder contener las lágrimas.

Entre ambas catedrales -el último camino del patriarca- hay más de dos kilómetros y toda esta ruta está atiborrada de feligreses, mientras militares con banderas velan por el orden.

Inga Albórova, vecina de Tiflis, confiesa a EFE que hizo una cola de más de diez horas para despedirse del jerarca ortodoxo.

«Sucedió un milagro. Me dolían mucho las piernas tras una caída varios días atrás. Cuando salí de la catedral no quedaba dolor alguno, se alivió por completo», aseveró emocionada.

El metropolitano Nikoloz Pachuashvili, alto jerarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, anunció la próxima canonización de Iliá II: «el amor y el reconocimiento popular influyen de modo clave en este tipo de decisiones».

«Enviado por el Todopoderoso»

El padre John, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, asegura emocionado a EFE que «personas como Iliá II nacen una vez cada milenio. Fue enviado a Georgia por el Todopoderoso».

Entre quienes despidieron al Patriarca estaban aproximadamente 50.000 de sus ahijados, nacidos después de que Iliá II prometiera bautizar personalmente a cada tercer hijo y a los siguientes de cada familia para mejorar la situación demográfica de la nación caucásica.

En Georgia, con una población de 3,9 millones de habitantes, el 90% son cristianos.

El Patriarca Ecuménico Bartolomé acudió a las exequias de Iliá II.

La delegación del Vaticano estuvo encabezada por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y numerosos políticos y primados de iglesias de todo el mundo expresaron sus condolencias.

Todos los líderes de Georgia, cuyo gobierno firmó un Concordato con Iliá II en 2002, reconociendo el papel relevante de la Iglesia Ortodoxa en la historia y el desarrollo del país, también acudieron a la ceremonia luctuosa.

Resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa Georgiana

Iliá II desempeñó un papel trascendental en el fortalecimiento de la Iglesia georgiana: cuando asumió su liderazgo, en el país había solo cincuenta y dos iglesias, mientras que en la actualidad hay más de dos mil.

Durante la época soviética, las iglesias georgianas se convirtieron en lugares de reunión secreta para disidentes, a quienes los sacerdotes georgianos no delataban a las autoridades.

El multimillonario Bidzina Ivanishvili, fundador y presidente del partido gobernante Sueño Georgiano desde 2012, financió generosamente y continúa financiando la reconstrucción de monasterios y la construcción de otros nuevos.

Se considera que Iliá II fue personalmente responsable del reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia georgiana por el Patriarcado Ecuménico en 1990.

Durante la guerra georgiano-rusa de cinco días en agosto de 2008, Ilia II dirigió personalmente una misión de clérigos de la Iglesia Ortodoxa Georgiana que evacuó los restos de soldados georgianos de los campos de batalla en Osetia del Sur, a pesar de que el gobierno de entonces no logró llegar a un acuerdo con el bando contrario.

Asimismo, por iniciativa del Patriarca, desde 2014 Georgia celebra el Día de la Santidad de la Familia, que contraponen al Día Internacional contra la Homofobia.

Irakli Georguievich Gudushauri-Shiolashvili (como se llamaba Iliá), nació el 4 de enero de 1933 en Osetia del Norte. Se graduó en seminarios y academias teológicas de Moscú en las décadas de 1950 y 1960.

Ocho de sus predecesores están enterrados en Sioni, junto a la cruz de Santa Nino, quien convirtió a Georgia al cristianismo en el siglo IV.

«Jamás olvidaré mi encuentro con el Patriarca y su bendición. Mis condolencias a toda Georgia», dijo el delantero del Villarreal Giorgi Mikautadze.

En la última jornada de La Liga, marcó uno de los tres goles de su equipo contra la Real Sociedad (3-1) y dedicó la victoria a la memoria de Iliá II, persignándose y elevando la mirada al cielo.EFE

mv-mos/vh

(foto)(vídeo)