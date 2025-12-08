Cientos de personas salen a las calles en Nicaragua para honrar a la Inmaculada Concepción

San José, 7 dic (EFE).- Entre pólvora, cantos y devoción, la ciudad de León volvió a convertirse este domingo en el corazón del fervor mariano en Nicaragua, con cientos de personas que colmaron sus calles coloniales para celebrar ‘La Gritería’, una de las manifestaciones religiosas más arraigadas del país, dedicada a la Inmaculada Concepción de María.

Desde el interior de la Real e Insigne Basílica Catedral de León, el obispo de la diócesis de León y Chinandega, Sócrates René Sándigo, dio apertura oficial a la celebración con el llamado tradicional que convoca a los fieles: «¿Quién causa tanta alegría?», al que la multitud respondió con entusiasmo: «¡La Concepción de María!».

A partir de ese momento, la ciudad se transformó en un escenario de fiesta popular, animado por el estallido constante de cohetes, el acompañamiento de bandas filarmónicas, el colorido desfile de muñecas gigantes y el sonido alegre de la marimba, elementos que atrajeron tanto a habitantes locales como a visitantes nacionales y extranjeros.

Las familias, organizadas en grupos, recorrieron casa por casa para entonar cantos y elevar oraciones frente a los altares cuidadosamente adornados en honor a la Virgen.

Como parte de la tradición, recibieron obsequios que iban desde dulces y frutas hasta nacatamales, caña de azúcar y pequeñas raciones de alimentos básicos como arroz y frijoles.

Mientras avanzaba la noche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo leonés, marcando cada momento del recorrido y reforzando el ambiente de celebración que envolvió a grandes y pequeños.

‘La Gritería’ tiene sus raíces en un hecho histórico ocurrido el 7 de diciembre de 1857, luego de la expulsión de los filibusteros al concluir la Guerra Nacional.

Con el paso del tiempo, esta festividad trascendió su origen local y hoy se celebra en los 153 municipios de Nicaragua, así como en comunidades de migrantes en países como Costa Rica y Estados Unidos.EFE

