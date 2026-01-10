Cientos de tunecinos protestan contra la injusticia y la precariedad social y laboral

2 minutos

Túnez, 10 ene (EFE).- Cientos de manifestantes protestaron este sábado en el centro de la capital de Túnez, convocados por organizaciones de la sociedad civil, contra lo que consideran una restricción de las libertades y un incremento de la injusticia y la precariedad social y económica.

Bajo el lema ‘La injusticia es un presagio de revolución’ y con consignas como ‘Túnez se convirtió en una gran cárcel’ o ‘Libertad, libertad, no a la justicia de órdenes’, los manifestantes culparon al Gobierno del presidente Kais Said -que se arrogó plenos poderes en 2021- del empeoramiento de las condiciones.

Como en la mayoría de manifestaciones, los participantes recordaron a los presos de conciencia -entre los que se encuentran destacados políticos opositores, abogados, periodistas, empresarios, miembros de diversas organizaciones y otros sectores-, para los que exigieron su libertad inmediata y la cancelación de los procesos judiciales abiertos en su contra.

En la marcha, que formó parte de una serie de movimientos de protesta organizados por activistas civiles y políticos de fuerzas opositoras en las últimas semanas, participaron miembros de diversos partidos y activistas de derechos humanos, así como integrantes de asociaciones críticas con el Ejecutivo.

Ante la «decadencia» en todos los ámbitos, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el mayor sindicato del país -que no acompaña habitualmente estas protestas-, anunció una huelga general para el 21 de enero, en «defensa de las libertades» y del diálogo social, en un momento de especial desencuentro entre la agrupación sindical y la Presidencia.

Túnez comenzó en 2011 una transición democrática con la llamada Primavera Árabe que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said suspendió el Parlamento en 2021 y ratificó una nueva Constitución en 2022, antes de revalidar su segundo mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024. EFE

lz/sb/psh

(foto)