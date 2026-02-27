Cierra el City Press, un emblema del periodismo antiapartheid sudafricano

2 minutos

Nairobi, 27 feb (EFE).- El City Press, una de las publicaciones más reconocidas de Sudáfrica que nació como la voz antiapartheid, anunció este viernes su cierre, tras un proceso de consultas con su personal iniciado por Media24, empresa propietaria del medio y filial del grupo Naspers.

“Podemos confirmar que iniciamos consultas con el personal de City Press esta mañana, con la intención de cerrar esta redacción”, declaró Minette Ferreira, directora ejecutiva de Media24, en un comunicado.

La publicación se había trasladado al formato digital a finales de 2024 tras años de caída sostenida en su circulación y fue incorporada a las operaciones digitales de News24, aunque City Press no logró cumplir con las expectativas comerciales del grupo.

“Como redacción digital, incorporada a News24 tras el cierre de la edición impresa en 2024 como parte de nuestra transformación hacia un negocio liderado por lo digital, City Press no cumplió con nuestras expectativas”, agregó Ferreira.

Actualmente, City Press cuenta con más de dos docenas de empleados y Media24 indicó que buscará minimizar las pérdidas de puestos de trabajo durante el proceso de cierre.

La medida se enmarca en una reestructuración más amplia del grupo Media24, ya que en 2024 el conglomerado cerró las ediciones impresas de Beeld, Rapport, Daily Sun y Volksblad.

Los contenidos de Beeld, Rapport y Volksblad se trasladaron a Netwerk24, mientras que Daily Sun se convirtió en una publicación únicamente digital y City Press, por su parte, había continuado en la plataforma de News24.

Fundado en 1982 por Jim Bailey y South African Associated Newspapers, City Press nació con el objetivo de servir a los lectores negros y se consolidó como una voz clave contra el apartheid.

En 1984 fue adquirido por Naspers, la compañía más valiosa de Sudáfrica, que también posee Takealot y Media24.

El cierre de City Press marca el fin de una etapa en la prensa sudafricana, que vio en las últimas décadas cómo importantes medios históricos migraban completamente al entorno digital frente a la caída de la circulación del papel. EFE

aam/psh