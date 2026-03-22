Cierran colegios electorales tras elecciones a nuevos gobernadores y alcaldes en Bolivia

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La Paz, 22 mar (EFE).- Los colegios electorales de Bolivia comenzaron a cerrar a las 16:00 hora local (20:00 GMT) de este domingo tras la votación regional convocada para elegir a los gobernadores de los nueve departamentos y a los alcaldes de 335 municipios.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la votación transcurrió con normalidad en la mayoría de los puntos de sufragio del país, salvo en tres mesas del departamento de Santa Cruz (este) y en una de la región amazónica de Beni (noreste) que presentaron problemas logísticos.

En las principales ciudades capitales del país andino los electores prefirieron ir a votar antes del mediodía, lo que facilitó el trabajo de los jurados en el posterior conteo.

Los tribunales electorales de las regiones comenzarán el cómputo a las 18:00 horas (22:000 GMT) y el TSE instalará su Sala Plena una hora después para tener resultados iniciales desde las 21:00 hora local (01:00 GMT de lunes).

El TSE tiene previsto publicar a esa hora los resultados al 90 % del cómputo preliminar sobre las nueve gobernaciones y las diez principales alcaldías del país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, defendió ante los medios que el sistema de recuento es «100 % seguro» y rechazó los cuestionamientos por parte de “actores políticos” que, según dijo, pretenden “sembrar dudas” entre los votantes sobre los resultados.

Más de 7,4 millones de electores fueron convocados a los comicios regionales en los que además se elige a más de 5.000 autoridades de las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales. EFE

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