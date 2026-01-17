Cierran un instituto médico en la Cachemira india por polémica sobre alumnos musulmanes

3 minutos

Srinagar (India), 17 ene (EFE).- Un instituto médico de la Cachemira administrada por la India ha perdido su autorización para emitir títulos en Medicina tras las protestas de organizaciones hindúes que denunciaban un sesgo por parte la institución, donde la mayoría de estudiantes son musulmanes.

El hecho ocurre en uno de los pocos territorios con mayoría musulmana de la India, aunque la división de Jammu, donde se encuentra el instituto, es mayoritariamente hindú.

La región, situada en el Himalaya occidental y objeto de disputas entre la India y Pakistán desde la independencia del subcontinente indio en 1947, ha sido desde entonces un territorio muy volátil.

La parte administrada por la India ha estado sumergida en un conflicto con los movimientos separatistas desde hace más de tres décadas. En 2019, el Gobierno indio del nacionalista hindú Narendra Modi tomó la controvertida decisión de derogar el Artículo 370 de la Constitución que otorgaba semiautonomía al territorio.

La Junta de Evaluación y Calificación Médica de la Comisión Médica Nacional, encargada de autorizar a los centros de educación médica, retiró formalmente el pasado 7 de enero su carta de permiso a esta institución, ubicada en el distrito de Reasi, en Jammu, aludiendo «graves fallos en los estándares mínimos requeridos».

El Instituto de Excelencia Médica Shri Mata Vaishno Devi está administrado por la junta de un santuario hindú. En 2024 admitió en su primera promoción de estudios médicos a 50 estudiantes, de los que 42 eran musulmanes.

La decisión se produce en un contexto de intenso escrutinio sobre esta primera convocatoria de admisiones.

Líderes de organizaciones nacionalistas hindúes del territorio de Jammu, la única zona de la Cachemira india donde el hinduismo es mayoritario, alegaron que las admisiones fueron parciales.

«No podemos tolerar que estudiantes musulmanes reciban educación médica con fondos hindúes», dijeron miembros de un grupo hindú a los medios de comunicación en concentraciones previas a la suspensión de autorización del instituto médico.

Por su parte, las autoridades universitarias sostuvieron que las admisiones se llevaron a cabo con las pautas del examen nacional de elegibilidad y admisión.

La decisión de la Comisión Médica Nacional ha desatado la indignación entre los líderes políticos no nacionalistas hindúes del territorio de Jammu y Cachemira, entre ellos el jefe del Gobierno de la región, Omar Abdullah.

«En otros países, la gente lucha por fundar facultades de Medicina, pero aquí luchan por cerrar una», dijo Abdullah.

La suspensión también ha suscitado preguntas sobre el destino de otras infraestructuras médicas y hospitalarias en la Cachemira india.

Según líderes estudiantiles locales, el cierre de la facultad afectará gravemente a los aspirantes a médicos de la región y a su infraestructura sanitaria. EFE

sa-jgv/vh