Cierres de escuelas, aeropuertos paralizados e inundaciones por temporal de frío en Europa

(Agrega situación en Alemana, Polonia, Finlandia y Lituania)

Madrid/Roma, 5 ene (EFE).- Un gélido temporal de frío ártico mantiene este lunes en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia, Italia y España.

El tráfico aéreo en el aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam, permanece totalmente paralizado a causa de los problemas ocasionados por la nieve.

Según el servicio de control aéreo neerlandés, no se permiten ni despegues ni aterrizajes en ese aeródromo debido a la falta de pistas operativas, lo que ha afectado a cientos de vuelos y ha provocado que los servicios que se encontraban en tránsito hayan sido desviados y en su mayoría redirigidos al aeropuerto de Dusseldorf, en Alemania.

Además el código amarillo está activo hoy en diez de las doce provincias neerlandesas.

Inundaciones y carreteras cortadas en España

En España, el temporal obligó anoche en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz, sur del país) a evacuar a 271 familias tras el paso de la borrasca Francis y la crecida del pantano de Guadarranque, mientras que una nevada en la ciudad de Cuenca, en el centro, ha provocado incidencias de movilidad, con una decena de calles cortadas.

En Escocia, el frío ha obligado a cerrar las puertas a cientos de escuelas en el condado de Aberdeenshire (noroeste) y varios vuelos han sido cancelados por las fuertes nevadas. Mientras, el resto del territorio británico mantiene la alerta por hielo.

De acuerdo con la Oficina de Meteorología británica (Met), las bajas temperaturas pueden provocar en Escocia y norte de Inglaterra el cierre de carreteras, alteración en los servicios ferroviarios y cortes del suministro eléctrico, al tiempo que algunas comunidades rurales podrían quedar aisladas por la nieve.

El pronóstico para este lunes es en Portugal de un descenso importante de las temperaturas y de viento en la costa y en las zonas más elevadas, con sol y cielos poco nublados y, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, se espera alguna helada en puntos localizados del interior.

Clima inestable en Italia y alerta naranja en Francia

La semana ha comenzado en Italia con un clima inestable e invernal en gran parte del país por el paso de varios frentes que están dejando nieve en las regiones del norte y muchas lluvias y tormentas en el centro y el sur de la península.

En Roma la lluvia no ha cesado desde hace días y se ha vivido un fin de semana particularmente intenso para los equipos de emergencia debido a inundaciones y caídas de ramas y árboles, como el caso de un gran pino que se desplomó en el centro histórico cerca del Coliseo y que no causó daños humanos o materiales.

En Francia, todo el noroeste está hoy en alerta naranja por el temporal de frío, con nevadas que pueden llegar a una quincena de centímetros de espesor en algunos puntos.

Las temperaturas, negativas durante la noche (-4 y -5 en la región de París), apenas superarán los 0 grados y serán más bajas en la noche del lunes al martes, lo que debería hacer todavía más difíciles las condiciones de circulación.

Retrasos en Alemania por la nieve y el hielo

La nieve y el hielo provocaron en los últimos días en Alemania retrasos en aeropuertos y trenes, mientras que se registraron decenas de accidentes de tráfico debido a las placas de hielo. Mientras, unos 30.000 de los 45.000 hogares afectados por un presunto acto de sabotaje cometido el sábado en Berlín siguen sin electricidad y calefacción y las autoridades se apresuran a establecer puntos de acogida para que puedan resguardarse los grupos de población más vulnerables. En Polonia, donde las temperaturas cayeron este lunes hasta los 19 grados bajo cero en algunas áreas montañosas, el centro nacional de gestión de crisis informó de que dos personas murieron de hipotermia el fin de semana. En Finlandia, se registró hoy la temperatura más baja de este invierno, de 39,9 grados bajo cero, en el este de Laponia, lejos del récord histórico de 51,5 grados bajo cero medido el 28 de enero de 1999. En Lituania, en el distrito noroccidental de Plunge, las nevadas han sido las más espesas de los últimos 15 años, con hasta un metro, y en algunos lugares las escuelas permanecen cerradas, por lo que está previsto declarar el estado de emergencia el martes.

Temperaturas extremadamente bajas

Otros lugares como Austria también han registrado temperaturas extremadamente bajas, especialmente fuera de la capital, y en algunas áreas los termómetros descendieron anoche hasta los 26 grados bajo cero en la región de Alta Austria.

El servicio meteorológico GeoSphere Austria ha emitido una advertencia para el oeste y sur del país, donde las temperaturas serán especialmente bajas los próximos días, en torno a 20 bajo cero, junto con fuertes vientos, una situación que no se vivía desde hace años.

En Serbia, el Instituto Hidrometeorológico ha difundido una advertencia por intensas nevadas y lluvia helada para esta semana, coincidiendo con la Navidad ortodoxa, lo que provoca retrasos y desvíos de vuelos en el aeropuerto internacional de Belgrado.

Las abundantes precipitaciones de nieve también causaron importantes inconvenientes en la vecina Bosnia-Herzegovina, donde se cancelaron numerosos vuelos y donde las nevadas continuaban con intensidad este lunes. En Sarajevo, se acumularon hasta 40 centímetros de nieve.

En Montenegro también fue emitida una alerta meteorológica para este lunes. El Instituto de Hidrometeorología y Sismología informó de que se esperan cielos nublados, lluvias de moderadas a fuertes y vientos intensos en gran parte del país.

Por otro lado, en la República Checa se registró anoche en el municipio de Kvilda, cerca de la frontera con Baviera, una temperatura mínima récord de 30,6 grados bajos cero.

Según el servicio meteorológico checo, no se prevé que las temperaturas superen los cero grados en todo el país en los próximos días. Además, se registraron varios accidentes en carreteras heladas, especialmente en zonas de cordilleras bajas.

En Rumanía la situación meteorológica ha provocado que varias aldeas de Transilvania se quedaran aisladas por la acumulación de nieve en las vías de acceso, y al menos 42.000 hogares permanecieron sin suministro eléctrico tras los daños sufridos por transformadores a causa de las fuertes nevadas.

En cuanto a Grecia, el Servicio Meteorológico Nacional espera para mañana fuertes lluvias y tormentas acompañadas de viento y granizo en la parte occidental y el noreste del país.

Por eso, se ha emitido un aviso naranja para las regiones de Tracia y Macedonia oriental (noreste) y también prevé condiciones adversas en varias islas Jónicas como Corfú, Léucade y Cefalonia, así como en Epiro (noroeste) y las regiones de Etolia y Acarnania (Grecia central).

(Información elaborada con las aportaciones de las delegaciones de la Agencia Efe en Londres, París, Viena, Bruselas, Berlín, Roma, Madrid y Lisboa)

EFE

del-prc/acm

(foto) (vídeo)