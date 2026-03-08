Cinco claves de la violencia machista en México

4 minutos

Ciudad de México, 8 mar (EFE).- En México, donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día, miles marchan cada 8 de marzo para denunciar la violencia machista que ha afectado a siete de cada diez mexicanas de 15 años o más.

En este Día Internacional de la Mujer, el segundo con Claudia Sheinbaum como presidenta del país, el gobierno asegura haber reducido los feminicidios en los primeros meses de su administración, mientras organizaciones feministas cuestionan las estadísticas.

Cinco claves para entender la violencia machista en México:

1. Más del 70 % de las mujeres han sufrido violencia

Siete de cada diez mujeres de 15 años o más han vivido al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida —más de 50 millones en el país—, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que también registró un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2016.

Los tipos de violencia más reportados fueron la psicológica (51,6 %), la sexual (49,7 %), la física (34,7 %) y la económica o patrimonial (27,4 %).

La violencia machista atraviesa todos los ámbitos alcanzado hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien denunció en noviembre pasado una agresión sexual en la calle.

2. Promedio diario de 10 mujeres asesinadas

Las cifras oficiales muestran que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México, una tendencia constante en la última década.

En 2025, México registró 2.798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidios y 2.073 como homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con organizaciones, entre 2018 y junio de 2025 fueron asesinadas 26.652 mujeres en el país, según datos presentados ante la ONU en el ‘Informe al CEDAW ante la décima evaluación al Estado Mexicano’.

Esto representa un promedio de diez mujeres asesinadas al día, o una cada dos horas y media.

3. No todas las muertes se investigan como feminicidio

El feminicidio es la categoría legal que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, pero no todas las muertes violentas de mujeres se investigan bajo esta figura.

Según el informe presentado por ONG al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de los 26.652 asesinatos de mujeres registrados entre 2018 y 2025, solo 6.781 se iniciaron como feminicidio, es decir, menos del 25 % del total.

4. La «guerra de cifras» sobre la violencia

Además, las ONG acusaron al gobierno de mantener una «guerra de cifras» y advirtieron de vacíos para investigar los crímenes con perspectiva de género, una crítica que también ocurrió en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La administración de la presidenta Sheinbaum —quien asumió en octubre de 2024— sostiene que los feminicidios han disminuido alrededor de 12 % entre enero de 2025 y enero de 2026, según comparaciones del promedio diario de casos reportados por autoridades.

Las cifras oficiales también apuntan a una reducción reciente en los homicidios dolosos, que han caído más de 40 % en los primeros 16 meses del gobierno de Sheinbaum.

No obstante, un reciente estudio de México Evalúa señaló que, aunque los homicidios dolosos han disminuido recientemente, la violencia letal en México aumentó 68,2 % entre 2015 y 2025 si se consideran feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida.

5. Desapariciones y otras formas de violencia menos visibles

Especialistas también advierten sobre otras expresiones de violencia, como las desapariciones, que han crecido en la última década y que pueden reflejar dinámicas de ocultamiento de crímenes de grupos delictivos.

Un análisis de México Evalúa señala que las desapariciones aumentaron 213 % entre 2015 y 2025, lo que sugiere que parte de la violencia letal podría no estar disminuyendo, sino volviéndose menos visible.

En México, hay más de 130.000 personas desaparecidas, de las que un 25 % son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO), que contabiliza los casos desde 1950. EFE

