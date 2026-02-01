Cinco colombianos detenidos en Ecuador con droga valorada en más de 25 millones de dólares

Quito, 31 ene (EFE).- La Armada ecuatoriana informó este sábado de la captura de cinco ciudadanos colombianos en un operativo en el que se incautaron de armas y 1.216 bloques de droga, valorada en más de 25 millones de dólares.

El operativo militar se realizó en la Isla San Pedro, del municipio San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Los bloques de droga -cuyo tipo no se especificó- se hallaron en una caleta, donde también había armamento, «afectando la economía criminal de grupos armados organizados en más de 25 millones de dólares», señaló la Armada en sus redes sociales, en las que publicó fotografías de lo decomisado.

Entre el armamento decomisado figuran cinco armas de fuego y 126 municiones.

Los aprehendidos, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

