Cinco cosas para saber de Belém antes de la COP30

Aunque los ojos del mundo se posarán sobre Belém, ciudad que desde el lunes será anfitriona de la conferencia climática COP30 de la ONU, esta urbe de la Amazonía es para muchos desconocida, incluso en Brasil.

La ciudad, de casi 1,4 millones de habitantes, toma su nombre de Belén, lugar de nacimiento de Jesucristo.

Por decreto del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, será la capital simbólica de Brasil mientras dure la conferencia, que espera recibir unos 50.000 visitantes internacionales del 10 al 21 de noviembre.

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre Belém:

– Açaí con todo –

El açai, una «superfruta» extraída de una palma, se ha popularizado en el mundo en años recientes por sus declaradas propiedades energizantes y antioxidantes.

En Belém es la acompañante predilecta de muchas comidas.

Esta baya parecida a un arándano grande se recolecta en la selva amazónica que rodea la ciudad.

Cada día, toneladas de la fruta son descargadas en un muelle cerca del mercado popular recientemente renovado Ver-o-Peso, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

En los restaurantes, el açaí triturado, en forma de una espesa salsa morada con un sabor algo amargo, se sirve con varios platos típicos.

Se combina sobre todo con el pirarucú, un pez de agua dulce de la Amazonía que puede alcanzar los tres metros de largo.

– Fervor católico –

Belém enfrentó desafíos logísticos -especialmente en capacidad hotelera- en su preparación para la COP30.

Sin embargo, cada octubre, la ciudad organiza una ceremonia religiosa que atrae a cientos de miles de fieles católicos.

Este año, el Círio de Nazaré, reconocido como patrimonio inmaterial de la Unesco, batió un récord de 2,6 millones de participantes, según las autoridades locales.

Las fiestas honran a Nuestra Señora de Nazaré, santa patrona de Belém, apodada por sus habitantes como la «reina de la Amazonía».

Su imagen es omnipresente en la ciudad, donde abundan las referencias a la procesión religiosa.

– ¿Y los árboles? –

Belém está rodeada de vastas extensiones de selva verde esmeralda.

Pero, paradójicamente, menos de la mitad de sus habitantes vive en calles arboladas (45,5%), según el instituto nacional de estadísticas IBGE.

El promedio brasileño es 66%.

– Ciudad favelizada –

Más de la mitad de la población de Belém (57,1%) vive en barriadas pobres y densamente pobladas, conocidas como favelas.

Es la tasa más alta entre las ciudades brasileñas, según el IBGE.

La más emblemática es Vila da Barca, cuyas precarias casas se levantan sobre palafitos para evitar inundaciones, a la vera del río y cerca del centro de la ciudad.

– Del carimbó al brega –

Una de las personalidades más queridas de la ciudad es Fafá de Belém, estrella de la canción brasileña.

El estado de Pará -del que Belém es capital- es también la cuna del carimbó, un género afroindígena también reconocido por la Unesco, y del bailable brega.

La música paraense también se inspira en ritmos caribeños, como el calipso, el zouk o la cumbia.

Durante mucho tiempo, las señales de radio provenientes de regiones cercanas al norte de la Amazonía se captaban más fácilmente que las de grandes metrópolis del sureste de Brasil, como Rio de Janeiro o Sao Paulo.

