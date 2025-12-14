Cinco de los 222 nicaragüenses desterrados a EE.UU. culminan maestría en California

San José, 14 dic (EFE).- Cinco de los 222 críticos y opositores nicaragüenses que fueron excarcelados, expulsados a EE.UU. y despojados de su nacionalidad, ofrecieron su nuevos conocimiento para «reconstruir» Nicaragua tras culminar una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Dominican University of California.

Los cinco nicaragüenses, que se definen como presos políticos, fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 tras ser condenados por «terrorismo», «golpismo» y declarados «traidores a la patria» así como despojados de sus bienes por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Aseguraron que la universidad es una institución acreditada que forma líderes empresariales con herramientas para competir en una economía globalizada, y que el programa Global MBA, iniciado en 2024 y concluido en diciembre de 2025, está diseñado para profesionales que buscan fortalecer sus capacidades en áreas como gestión estratégica, liderazgo, comunicación y análisis financiero.

«Este logro académico refleja no solo el compromiso individual de cada uno, sino también la importancia de las oportunidades educativas para quienes enfrentan procesos de exilio y reconstrucción de sus vidas», resaltaron en una declaración conjunta.

Subrayaron, además, que ese logro «pone de manifiesto que en Nicaragua hay talento y capacidad profesional de alto nivel», y expresaron «su fe en que, en una Nicaragua de paz y libertad, cada uno de ellos aportará con lo aprendido para la reconstrucción, el desarrollo y bienestar de su país».

Los graduados dedicaron su maestría a Dios, a sus familias «y al sacrificio de sus seres queridos que han enfrentado el destierro forzado, así como a todos los prisioneros políticos que aún permanecen encarcelados en Nicaragua y a quienes resisten dentro y fuera del país».

Entre los graduados se encuentra el abogado Moisés Astorga, exasesor de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, que se graduó con honores.

Además el exadministrador financiero de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez; el contador público y excatedrático universitario Alexis Peralta; el dirigente opositor Álex Hernández; y el exauditor Gabriel López, hijo de la activista opositora Andrea Margarita del Carmen.

También se graduaron otros cinco nicaragüenses exiliados: Massiel Torrez (con honores), Astrid Montealegre, Óscar Salinas, Adonis Sequeira y Nelly Roque.

Los graduados contaron con el apoyo de la Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), que es una organización sin fines de lucro en EE. UU. que defiende los derechos humanos de migrantes y refugiados nicaragüenses; así como de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes promovieron la inclusión de ese grupo de los 222 en esa iniciativa.

Además, los estudiantes pudieron acceder a financiamiento a través del sistema federal de ayuda estudiantil FAFSA, lo que facilitó su participación en un programa de educación superior acreditado en los Estados Unidos.EFE

