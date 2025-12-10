Cinco detenidos en España por el secuestro y asesinato de un hombre para robarle sus criptomonedas

Cinco personas fueron detenidas en España y otras cuatro fueron imputadas en Dinamarca por secuestrar y asesinar a un hombre para robarle sus criptomonedas, informó este miércoles la Policía Nacional española.

Los hechos ocurrieron en abril en el sur de España, cuando «los arrestados asaltaron a una pareja y, tras disparar al varón» en una pierna cuando trataba de huir, les secuestraron e «introdujeron en una vivienda donde permanecieron retenidos durante varias horas, mientras trataban de acceder a sus wallets con el fin de sustraer criptoactivos», indica el comunicado.

La mujer fue liberada a medianoche y denunció los hechos, pero su pareja «permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Mijas», en la provincia de Málaga.

En el marco de la operación, la policía, que no precisó cuando tuvieron lugar las detenciones, registró viviendas en Madrid y Málaga, y se incautó de pistolas y «numerosos efectos relacionados con el crimen», como un pantalón con restos de sangre.

De las cuatro personas imputadas en Dinamarca, dos estaban en prisión por delitos similares.

Los secuestros y robos relacionados con las criptomonedas han crecido en paralelo a la popularidad de estos activos.

Particularmente recordado es el caso del secuestro en enero en Francia del cofundador de Ledger, David Balland, y su pareja.

La alerta la dio el otro cofundador de esta empresa especializada en carteras de criptoactivos, Eric Larchevêque, que recibió un vídeo en el que se veía un dedo cortado de Balland, acompañado de una importante demanda de rescate en criptomonedas.

Finalmente, Balland fue liberado y su pareja fue encontrada atada en un vehículo.

También en Francia, en París, tuvo lugar en mayo el intento de secuestro de la hija y el nieto del director general de la empresa especializada Paymium, inmortalizado en un vídeo que se hizo viral. Las víctimas lograron, con la ayuda de los vecinos, ahuyentar a sus agresores.

