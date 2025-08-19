Cinco heridos, uno de ellos grave, en el incendio de la localidad portuguesa de Sabugal

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 19 ago (EFE).- Cinco operarios de una empresa de protección forestal dedicada a la lucha contra incendios resultaron heridos este martes, uno de ellos de gravedad, mientras combatían las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Así lo informó la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) en un comunicado.

A las 17.20 hora local (16.20 GMT) un operario de Afocelca -empresa de protección forestal propiedad de los grupos del sector de la celulosa Altri y Navigator- sufrió heridas graves y otros cuatro resultaron heridos leves durante las operaciones de extinción del incendio rural que arde en el municipio de Sabugal.

El herido grave fue estabilizado en el lugar por los equipos de emergencia y posteriormente evacuado en un helicóptero al Hospital de São João, en Oporto. El resto de heridos fueron atendidos en el lugar.

En total, este martes hay 48 incendios rurales en Portugal, concentrados en su mayoría en las regiones Norte y Centro, que han movilizado a 4.152 efectivos, más de 1.300 vehículos y 36 medios aéreos.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil. EFE

