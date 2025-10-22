Cinco muertos en cuatro días de ataques de sicarios en ciudad fronteriza paraguaya

Asunción, 22 oct (EFE).- Cinco personas perdieron la vida en los últimos cuatro días por ataques de sicarios en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, denunció este miércoles el intendente (alcalde) de esa localidad, Ronald Acevedo.

El funcionario dijo a la radio ABC Cardinal que las muertes ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de este miércoles.

Acevedo confirmó en esta jornada la muerte de un brasileño como víctima colateral de un choque entre dos grupos armados el martes en el centro de la capital del departamento de Amambay.

«Fueron minutos de terror en pleno centro de Pedro Juan Caballero, como si fuera que (en) la ciudad se caía todo, las balas por todo lado», relató.

En el tiroteo del martes también resultó herido un adolescente de 15 años, agregó.

El lunes otro brasileño fue asesinado a tiros en el estacionamiento al aire libre de un centro comercial.

El alcalde recordó haber sentido en «carne propia» el impacto de la violencia, cuando en mayo del 2022 perdió a su hermano, entonces intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, tras ser atacado a tiros.

La hija del alcalde, Haylee Acevedo, también murió en octubre de 2021 en un atentado en el que fallecieron otras tres personas.

En declaraciones a la radio Monumental, el jefe de Investigación de la Policía Nacional en Amambay, el comisario Hugo Grance, dijo que tres casos de sicariato se produjeron en 48 horas, entre lunes y martes, y señaló que, de momento, no tienen relación entre sí.

No descartó, sin embargo, «un trasfondo» con el narcotráfico.

Grance indicó que las investigaciones continúan, pero aún no ha logrado la detención de los autores de los tiroteos. EFE

ja/lb/lar