Cinco personas mueren en incendio de gran magnitud en centro de la capital de El Salvador

San Salvador, 13 feb (EFE).- Cinco personas murieron en un incendio de gran magnitud que se generó este viernes en una zona del Centro Histórico de San Salvador, la capital de El Salvador, cerca de la turística y moderna Biblioteca Nacional (BINAES), informó el Cuerpo de Bomberos.

«Con profundo pesar informamos que, como resultado de este incendio, cinco personas perdieron la vida», indicó en una rueda de prensa el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, sin precisar la edad ni las identidades de los fallecidos.

El director de Bomberos comentó que a las 3:59 hora local (9:59 GMT) «recibimos el reporte de un incendio estructural tipo 3», un incendio de gran magnitud que requiere una respuesta a gran escala para controlarlo.

Señaló que «gracias a la intervención coordinada, el incendio fue confinado aproximadamente a las 5:59 a.m.» hora salvadoreña.

«Desde el primer momento identificamos un escenario de alta complejidad: una estructura muy antigua, construida con lámina, madera y bahareque, materiales altamente combustibles que favorecieron una rápida propagación del fuego», añadió.

De acuerdo con informaciones de la prensa local, el incendio consumió varios negocios, ubicados en locales con infraestructura antigua, y viviendas.

Por el momento, se desconocen las causas que ocasionaron el siniestro.

El Salvador se encuentra actualmente bajo alerta amarilla debido al incremento de incendios forestales por los fuertes vientos que se han registrado y la época seca. EFE

