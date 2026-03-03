Cinco personas muertas y una desaparecida al hundirse pasarela en playa del norte de España

Cinco personas murieron y una estaba desaparecida este martes tras hundirse una pasarela en una playa de la ciudad española de Santander, en el norte, informaron las autoridades locales de la región de Cantabria y el servicio de rescate marítimo nacional.

«Los equipos de búsqueda siguen trabajando para encontrar a la persona que está desaparecida», escribió en la red social X la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien lamentó la muerte de «cinco jóvenes» tras colapsar una pasarela de madera.

El grupo que sufrió la tragedia estaba compuesto por siete jóvenes, uno de los cuales sobrevivió al desmoronamiento de la estructura de madera y fue trasladado al hospital con hipotermia, informó la alcaldesa.

En el operativo de rescate del desaparecido participaban unidades marítimas y aéreas, policía y bomberos.

Los jóvenes pasaban «por una pasarela de madera que unía dos pequeños acantilados» cerca del mar «y esa pasarela ha colapsado», había explicado la alcaldesa por la tarde.

«Venían a disfrutar de la naturaleza», añadió.

La alcaldesa dijo no tener constancia de que la pasarela se encontrara en mal estado.

Los temporales marinos de cada invierno en España suelen dañar paseos marítimos, escaleras y pasarelas en unas playas que se ven muy acortadas por el empuje del mar, un fenómeno particularmente acentuado este año, en que las borrascas se han sucedido a un gran ritmo.

