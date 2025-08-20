The Swiss voice in the world since 1935

Cinco regiones del Reino Unido se encuentran en estado de sequía

Londres, 20 ago (EFE).- Las regiones británicas de Cumbria y Lancashire, Great Manchester y Chesire, Yorkshire, junto a West y East Midlands, al norte y centro de Inglaterra, se encuentran oficialmente en estado de sequía, mientras que otras seis se hallan en estado de clima seco prolongado, según el último informe gubernamental, correspondiente a la primera quincena de agosto.

Las reservas de agua en los embalses de Inglaterra están al 65,6 %, lo que refleja una caída del 2,1 % durante la semana del 8 al 14 de agosto, mientras que las reservas generales de siete pantanos se encuentran por debajo del 50 %, y uno de ellos al 30 %.

La incipiente sequía es fruto de temperaturas altas, que superaron los 30 grados centígrados, y la escasez de las precipitaciones, que se situaron en solo 2 milímetros de lluvia durante la semana del 12 de agosto.

El pasado 11 de agosto, el Canal and River Trust -ente dedicado a la gestión de agua en 2.000 millas (3.218 kilómetros) de canales, ríos y embalses en Inglaterra y Gales- anunció restricciones y cierres en algunos de sus embalses que presentan los niveles más bajos desde que se iniciaran los registros en 1998.

Además, la sequía, según el Gobierno británico, ha adelantado la cosecha y algunos agricultores han informado de una disminución del rendimiento en algunos cultivos, especialmente los cereales y guisantes, y se prevé que se produzcan reducciones en el caudal de los ríos, por lo que se ha pedido a 254 extractores de la cuenca del Wye (oeste de Inglaterra), que las reduzcan voluntariamente. EFE

