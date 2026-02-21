Cineasta palestino-sirio acusa al Gobierno alemán de ser «cómplice del genocidio» en Gaza

Berlín, 21 feb (EFE).- El cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que ganó el premio a la mejor Ópera Prima de la Berlinale con ‘Chronicles From the Siege’, dijo este sábado que él habla de política antes que de cine y por eso se dirigió al Gobierno alemán para acusarlo de ser «cómplice del genocidio por parte de Israel» en la Franja de Gaza.

«Estoy feliz de estar aquí para recibir un premio, ya saben, pero soy palestino, así que tengo que aprovechar este momento para hablar de Palestina», dijo en la gala de la 76 edición de la Berlinale, criticada este año por no hablar de política en sus ruedas de prensa.

El director y guionista, que vive actualmente en Alemania, afirmó, de pie y al lado de una bandera palestina, que estuvo bajo «mucha presión por participar en la Berlinale por una sola razón: estar aquí y decir que Palestina será libre y que algún día tendremos un gran festival de cine en el corazón de Gaza, en el corazón de otras ciudades palestinas».

«Nuestro festival se solidarizará con las personas que viven bajo asedio, bajo ocupación y bajo dictaduras en todo el mundo. Hablaremos de política antes que de cine. Hablaremos de resistencia antes que de arte, de libertad antes que de belleza y del ser humano antes que de la cultura», afirmó.

El cineasta señaló que, cuando llegue el momento, los palestinos recordarán «a todos los que estuvieron con nosotros y recordaremos a todos los que estuvieron contra nosotros, contra nuestro derecho a vivir con dignidad, o que eligieron el silencio».

«Algunas personas me dijeron que quizá debía tener cuidado antes de decir lo que voy a decir ahora, porque soy refugiado en Alemania y hay muchas líneas rojas. Pero no me importa. Me importa mi pueblo, me importa Palestina. Así que dirijo mis últimas palabras al gobierno alemán: ustedes son cómplices del genocidio en Gaza por parte de Israel», sostuvo.

«Creo que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer esta verdad, pero eligen no hacerlo», señaló, y añadió: «Palestina libre, desde ahora y hasta el fin del mundo».

Después de sus palabras se escuchó en la audiencia algún grito de «Palestina libre», tras lo cual la moderadora de la gala, la actriz Désirée Nosbusch, señaló: «lo hemos escuchado», pero dijo que la gala era un espacio «donde queremos celebrar a todos los cineastas que están aquí con nosotros esta noche y que esperan quizá recibir un premio».

«Si hablamos de diálogo, quizá este no sea el momento adecuado para tenerlo aquí, pero los escuchamos. Sin duda», aseguró.

«Y, como saben, el cine a menudo refleja los conflictos de nuestro mundo y, por supuesto, también el profundo dolor que tememos y que sentimos. Estas son las voces de los artistas y los cineastas. Y eso no necesariamente refleja la postura de la Festival Internacional de Cine de Berlín como institución», añadió. EFE

