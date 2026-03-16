Citas culturales con Frida Khalo, Rosalía y Gus Van Sant del 16 al 22 de marzo

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Redacción Internacional, 16 mar (EFE).- El arranque de la gira de Rosalía con su disco ‘Lux’, una instalación en el MoMA dedicada a Frida Kahlo y Diego Rivera, la retrospectiva de Ruth Asawa en el Guggenheim Bilbao y la serie ‘Mujeres Imperfectas’ de Elisabeth Moss y Kerry Washington , destacan en la agenda cultural esta semana.

Pistoletazo de salida para ‘Lux’

Rosalía da el pistoletazo de salida a la gira de ‘Lux’, su último trabajo, este lunes con un concierto en Lyon (Francia). La gira, cuyas entradas se agotaron en pocos días, recorrerá ciudades de Europa y Estados Unidos antes de finalizar el 3 de septiembre con un concierto en Puerto Rico.

Rosalía ha batido récords con ‘Lux’, un álbum espiritual con el que ha consolidado su presencia internacional y ampliado su propuesta musical, combinando sonidos electrónicos, con música clásica y cantando en una decena de idiomas.

Una nueva mirada sobre Frida y Diego en el MoMA

La exposición ‘Frida and Diego: The Last Dream’, del 21 de marzo al 12 de septiembre en el MOMA, ofrece una mirada distinta sobre la célebre pareja de artistas mexicanos. El proyecto está concebido como una experiencia escenográfica inspirada en la ópera ‘El último sueño de Frida y Diego’, que se estrenará en mayo en el Metropolitan Opera.

El diseñador Jon Bausor ha creado un entorno teatral que acompaña las obras y ayuda a contextualizar el universo creativo de ambos artistas. La exposición explora a través de pinturas, dibujos y fotografías procedentes de la colección del museo, la relación personal y artística entre ambos creadores, y cómo su vínculo afectivo influyó profundamente en su producción artística y en la evolución del arte moderno en el siglo XX.

Ruth Asawa desembarca en el Guggenheim Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición ‘Ruth Asawa: Retrospectiva’, dedicada a una de las artistas más destacadas del arte estadounidense de la posguerra. Se trata de la primera gran exposiciones que examina de manera completa la producción variada e innovadora de la escultora.

La muestra podrá visitarse del 19 de marzo al 13 de septiembre de 2026 y reúne una amplia selección de obras que recorren toda la trayectoria de la artista: sus conocidas esculturas colgantes hechas con alambre, dibujos, grabados, pinturas y cuadernos de bocetos realizados entre 1947 y 2006.

Mujeres imperfectas, con Elisabeth Moss y Kerry Washington

Las actrices Elisabeth Moss (‘El cuento de la criada’) y Kerry Washington (‘Scandal’) son las protagonistas de ‘Mujeres Imperfectas’, el nuevo proyecto de Apple Tv basado en la novela homónima de Araminta Hall, que retrata un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas.

La miniserie explora la culpa, la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que marcan las vidas de manera irreversible. Junto a Moss y Washington el reparto se completado con Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr. Sheryl Lee o Keith Carradine. EFE

csr/agf

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