Ciudad de México dedica la Marcha del Orgullo 2025 a mujeres trans y migrantes en EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Ciudad de México se realizará el próximo sábado 28 de junio, partiendo del Ángel de la Independencia, con el lema “Ellas son el Pride”, en referencia a las mujeres trans, y una dedicatoria especial a la comunidad migrante en Estados Unidos, informó este jueves el comité organizador.

Angelo Diep, presidente del comité, destacó la importancia de dedicar los trabajos de organización de la marcha de este año a los migrantes LGBTIQ+ en Estados Unidos, quienes enfrentan una doble persecución.

“Para nuestro comité es muy importante enviar un mensaje de solidaridad porque nadie en el mundo tendría que ser objeto de persecución debido a su estatus migratorio”, señaló Diep en conferencia de prensa.

También destacó que los derechos de las personas trans en EE.UU. han sido “desaparecidos”, por lo que esta violencia y discriminación, particularmente hacia las personas migrantes, es una de las temáticas del cartel de la marcha.

“Quiero que sea una mujer trans quien esté cargando la bandera de México”, propuso el activista como un posible cartel ganador.

Los otros dos objetivos del concurso son visibilizar que “la comunidad LGBT no existe en la Constitución” mexicana, además de que “están muriendo 2.000 personas diariamente por VIH por desinformación”.

Majo Serrano, fundadora de la Alianza Nacional de Marchas LGBTIQ+ de México, subrayó la exigencia de que las manifestaciones sean «apartidistas y de origen ciudadano».

“Los gobiernos pueden apoyarnos, pero no deben desplazar a quienes las estamos organizando porque el que las organicen ellos es una contradicción ideológica”, aseveró Serrano.

La marcha arrancará a las 10:30 hora local (18:30 GMT) del Ángel de la Independencia y recorrerá la avenida Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo de la capital.

Entre los invitados especiales de este año están la actriz mexicana Gala Montes, quien fue nombrada ‘reina del Orgullo CDMX 2025’; la vidente Jessica Esotérica, nombrada ‘reina trans’ de la marcha; la influencer mexicana La Venenito; el actor argentino de los años 80, Pablito Ruiz, y el grupo de bailarines Los Wapayasos, entre otros.

Tras recibir el nombramiento, Montes afirmó que su “corona no es solamente un detalle hermoso y un símbolo, sino que también es un compromiso para seguir luchando en contra de la violencia que se ejerce a toda la comunidad”.

«Para mí esto significa mucho. Hace un año yo me declaré bisexual. Para mí ser bisexual no es estar confundida, no es estar indecisa, no es querer de todo, si no es amar a más de una persona de un solo género y merece ser respetado y merece ser validado en este hermoso arcoiris”, aseguró.

Además, hizo un llamado a poner fin a la LGBTfobia en el país, donde entre 2014 y 2025 se han registrado al menos 739 casos de asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGTBIQ+ en México.

“Basta de odio y este sábado 28 de junio vamos a salir a marchar, a divertirnos, a aventar ‘glitter’, pero sobre todo vamos a salir a luchar y a alzar la voz”, zanjó Montes. EFE

