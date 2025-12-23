Ciudad de México recibirá 2026 con la fiesta electrónica «más grande del mundo»

2 minutos

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La Ciudad de México despedirá 2025 y dará la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un macrofestejo de música electrónica, que el Gobierno capitalino promete será “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

La celebración, organizada por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, busca “transformar la Avenida Paseo de la Reforma en un gran escenario al aire libre para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo ciclo con música y baile”, según el comunicado oficial.

El evento con entrada libre y un cartel que mezcla nombres internacionales y referentes nacionales, comenzará el miércoles 31 de diciembre a las 18:00 horas, tiempo local (00:00 GMT del 1 de enero 2026) y terminará a las 02:00 horas (08:00 GMT).

En la imagen de difusión, el Ángel de la Independencia, el monumento más visitado de la capital, aparece al centro como faro simbólico: un monumento iluminado con tonos que parecen moverse entre el violeta y el turquesa, rodeado por una retícula ondulante, como si el aire mismo se curvara con el pulso de los sintetizadores.

La Secretaría de Cultura detalló que el encuentro reunirá propuestas “que van del electro-pop, el techno, el synthwave y la experimentación electrónica, hasta sonidos urbanos y fusiones contemporáneas”, como el tribal guarachero, con un formato “pensado para todos los públicos”, en un intento por reafirmar a la capital “como un referente cultural y musical a nivel global”.

El listado de artistas incluye al estadounidense MGMT, la venezolana Arca, los franceses Kavinsky y Jehnny Beth, así como los mexicanos Mariana Bo, 3BallMTY (MÉX), Ramiro Puente y Vel, esta última francomexicana.

“La Fiesta de Año Nuevo 2026 en Paseo de la Reforma reafirma el compromiso de la Ciudad de México con el acceso libre a la cultura, la apropiación del espacio público como lugar de encuentro para las artes y los públicos y la celebración colectiva como forma de construir comunidad”, agregó el Gobierno capitalino en la nota.

También extendió una convocatoria abierta a la ciudadanía para “despedir el 2025 y recibir el 2026 bailando, celebrando y haciendo historia en una de las avenidas más emblemáticas del país”.

El anuncio coloca a la principal avenida de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, como escenario central para recibir el Año Nuevo 2026 en la capital, una apuesta por el espacio público como punto de reunión masiva y por la música electrónica como lenguaje común de fin de año, con un cartel que cruza generaciones y geografías. EFE

