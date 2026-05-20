Claves del acuerdo en la UE para aplicar el pacto comercial con Estados Unidos

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Bruselas, 20 may (EFE).- La Unión Europea alcanzó este miércoles un acuerdo para implementar el pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, que fija un arancel del 15 % a la mayoría de productos europeos a cambio de eliminar los gravámenes a los bienes industriales estadounidenses, e incluye salvaguardas para los Veintisiete.

El pacto se alcanzó después de que la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordasen tras varias rondas de negociaciones las condiciones para suspender las preferencias arancelarias a Estados Unidos si el presidente Donald Trump incumple el trato.

Preferencias arancelarias

La UE acepta un arancel general del 15 % a la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos y permite que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único con un gravamen del 0 %.

El bloque comunitario también extiende la suspensión arancelaria a las importaciones de langosta y concede un acceso preferencial a ciertos tipo de marisco estadounidense y a sus productos agrícolas no sensibles.

Son los términos que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron el 21 de agosto de 2025 en el campo de golf que el presidente estadounidense tiene en Turnberry (Escocia, Reino Unido) para reducir del 25 % al 15 % los aranceles a los productos europeos y evitar una guerra comercial.

Salvaguardas

Para dar su visto bueno, el Parlamento Europeo ha exigido una serie de salvaguardas que permitan suspender el acuerdo si Trump amenaza a la UE con aumentar los aranceles o incumple lo pactado. Unas condiciones que han centrado las discusiones de los últimos meses y sobre las que esta madrugada se ha alcanzado un consenso.

La Comisión Europea podrá suspender la totalidad o parte del acuerdo si Washington incumple sus compromisos o si «perturba las relaciones comerciales y de inversión con la UE, discriminando o atacando» a los operadores económicos europeos, o incluso si «existen indicios suficientes de que tales acciones podrían ocurrir en el futuro», señaló el Consejo de la UE en un comunicado.

Si lo considerase necesario, Bruselas también tendrá la potestad para paralizar el acuerdo si para el 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos aplica un arancel superior al 15 % a los productos derivados del acero y el aluminio.

El acuerdo también se podrá suspender si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de las importaciones que amenace con causar «graves daños» a la industria europea.

Para analizar los posibles perjuicios, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar una investigación por su propia iniciativa o porque se lo pidan al menos tres Estados miembros, la industria o los sindicatos europeos.

En cualquier caso, el pacto expirará el 31 de diciembre de 2029 -semanas antes de que termine el actual mandato de Trump- aunque la Comisión podrá proponer una prórroga del acuerdo.

Plazos

El visto bueno al pacto llega después de que Trump acusase a la UE de retrasar su aplicación y le amenazase con un arancel del 25 % a los vehículos europeos si la UE no lo implementa antes del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, de la que este año se cumple el 250 aniversario.

Este año, la Eurocámara ha retrasado la implementación del acuerdo en dos ocasiones. A finales de enero, durante la crisis entre la UE y Estados Unidos por el control de Groenlandia y a finales de febrero, después de que la Corte Suprema estadounidense anulase la política arancelaria de Trump.

Para que entre plenamente en vigor, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo tienen que ratificar el consenso alcanzado esta madrugada. EFE

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