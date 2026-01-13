Claves del terremoto que dejó casi 1.000 muertos hace 25 años en El Salvador

San Salvador, 13 ene (EFE).- El Salvador recuerda este martes el devastador terremoto del 13 de enero de 2001, de magnitud 7,7, que causó casi 1.000 personas fallecidas, más de 1,3 millones de damnificados y considerables daños en infraestructura.

Estas son cinco claves sobre lo sucedido:

1. Un sismo de 45 segundos

El sábado 13 de enero de 2001 a las 11:33 hora local (17:33 GMT) un potente terremoto sacudió El Salvador, tuvo una duración de 45 segundos, afectando a 11 de 14 departamentos del país centroamericano.

El epicentro del sismo de magnitud 7,7, de acuerdo con información oficial, se situó a 18 kilómetros de la costa del departamento de Usulután -en la zona oriental- a una profundidad de 60 kilómetros.

Alrededor de 4.500 réplicas se registraron ese año tras el movimiento telúrico principal.

Según publicaciones oficiales, el sismo del 13 de enero de 2001 es el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro, solo por detrás de uno de 7,9 de 1902.

2. Daños y pérdidas

La destrucción del terremoto de 2001 no solo quedó en vidas, sino también en un daño estructural casi total en las localidades de Santa Tecla, Comasagua, Colón -todas en el central departamento de La Libertad-, entre otros.

Informes de la Dirección General de Protección Civil contabilizan 108.261 viviendas destruidas y otras 169.962 dañadas, lo que dejó un total de 1.364.160 damnificados, y 1.155 edificios públicos dañados.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se estima que la suma total de los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto del 13 de enero ascendió a 1.255,4 millones de dólares.

El terremoto también tuvo un impacto ambiental considerable, con numerosos deslizamientos de tierra que afectaron infraestructuras y asentamientos humanos, además de la pérdida de flora y fauna, lo que incrementó la vulnerabilidad del país ante futuros fenómenos naturales.

3. Las Colinas, el lugar símbolo

La zona residencial Las Colinas, de la localidad de Santa Tecla. situada a 15 kilómetros de San Salvador, fue una de las más afectadas.

Al menos 600 habitantes del lugar murieron a causa de un deslizamiento de tierra -por el terremoto- que sepultó cerca de 200 viviendas.

4. Un segundo terremoto el 13 de febrero

Aún en crisis, la población salvadoreña sufrió una segunda sacudida el 13 de febrero de 2001. Un terremoto de magnitud 6,6 que causó la muerte de 315 personas, dejó 92 desaparecidos, 3.399 lesionados y 252.622 damnificados, de acuerdo con datos oficiales.

El monto total de los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto del martes 13 de febrero de 2001 ascendió a 348,5 millones de dólares, según la Cepal.

5. Otros terremotos

Antes de 2001, El Salvador sufrió otros dos terremotos de considerables magnitudes. El 3 de mayo de 1965 un sismo de magnitud 6,5 sacudió gran parte del territorio, ocasionando daños y dejando 125 muertos y más de 500 heridos.

El 10 de octubre de 1986 se registró un terremoto de magnitud 5,6, causó 1.500 muertos, 10.000 heridos, 100.000 damnificados y graves daños en San Salvador, lo que incluyó el colapso total de numerosos edificios en el centro de la capital.

La actividad sísmica en El Salvador es provocada principalmente por el choque entre las placas Cocos y Caribe en el Pacífico, pero también por numerosas fallas locales en el interior del país. EFE

