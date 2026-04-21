Claves del tiroteo que dejó dos muertos y 13 extranjeros heridos en Teotihuacán, México

3 minutos

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- El tiroteo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejó dos muertos y al menos 13 personas lesionadas de distintas nacionalidades -Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia-, en uno de los sitios turísticos más emblemáticos de México.

El ataque, perpetrado por un hombre armado desde una zona elevada, colocó el caso en la agenda internacional y desató cuestionamientos sobre la seguridad en el sitio, a menos de dos meses del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con EE.UU. y Canadá.

Estas son las claves para entender el tiroteo en Teotihuacán:

1. Un ataque en un sitio turístico emblemático

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, dentro de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más visitados del país y Patrimonio Mundial de la UNESCO, ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio próximo.

El sitio recibe millones de visitantes cada año y es considerado uno de los principales símbolos culturales del país.

2. Un tirador que disparó desde una zona elevada

El tiroteo fue perpetrado por un solo agresor que disparó desde una zona elevada contra visitantes en un momento de alta afluencia turística.

Testimonios indican que realizó múltiples detonaciones en un lapso breve, lo que provocó escenas de pánico y una estampida entre visitantes, antes de ser encontrado muerto, en un aparente suicidio.

3. Víctimas de al menos cinco países

Además del agresor, una turista canadiense falleció tras el ataque y al menos 13 extranjeros fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Entre los lesionados, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, según informó por la noche el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

4. Sin motivo confirmado

El agresor fue identificado como Julio César ‘N’, de 27 años y residente de Ciudad de México, según reportes preliminares de autoridades locales, tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las razones detrás del ataque. De manera preliminar, el gobierno mexicano indicó que el sujeto actuó solo y se quitó la vida tras los hechos, aunque han circulado versiones sobre una posible intervención de fuerzas de seguridad que no han sido confirmadas oficialmente.

5. Seguridad bajo cuestionamiento

Más allá del perfil del agresor, el ataque ha puesto el foco en las condiciones de seguridad en uno de los sitios turísticos más importantes del país.

El hecho de que un hombre armado pudiera abrir fuego desde una zona elevada en un espacio con control de acceso se perfila como uno de los principales focos de la investigación.

6. Reacción internacional

La presencia de víctimas extranjeras llevó el caso al plano internacional en cuestión de horas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum condenó el ataque y confirmó que su gobierno mantiene comunicación con autoridades canadienses.

Por su parte, el gobierno de Canadá lamentó la muerte de la ciudadana canadiense y señaló que da seguimiento cercano a la situación. Mientras que la embajada de Reino Unido emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en México. EFE

mjc/sbb