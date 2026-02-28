Clinton sobre el caso Epstein: «Ningún presidente está por encima de la ley»

Washington, 27 feb (EFE).- El expresidente Bill Clinton aseguró este viernes que accedió a testificar en las investigación del Congreso sobre el caso del pederasta y magnate Jeffrey Epstein porque cree que «ningún presidente, especialmente los presidentes, están por encima de la ley» y para contribuir a un mundo en el que «podamos encontrar la justicia y la verdad, por encima de la urgencia partidista de apuntarnos tantos y crear un espectáculo».

Clinton hizo estas declaraciones en una grabación difundida después de comparecer, a puerta cerrada y durante más de seis horas, ante un comité especial del Congreso que investiga los crímenes de Epstein, en una sesión celebrada cerca de su residencia en Nueva York.

Todos los miembros demócratas de ese comité han reiterado que igual que Clinton, quieren que Donald Trump, que también aparece en los papeles de Epstein, testifique.

Clinton dijo que la otra razón por la que testificó es para dar justicia y para que se cierren las heridas de las víctimas del delincuente sexual con el que mantuvo una relación de cercanía, compartiendo viajes y otros encuentros.

«Has estado esperando ambas cosas durante demasiado tiempo. Aunque mi breve cercanía con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz y aunque nunca fui testigo, durante nuestras limitadas interacciones, de ninguna indicación de los que estaba pasando, ofrecí lo poco que sé con la esperanza de que ayude a prevenir a que algo como eso vuelva a pasar», dijo Clinton en su mensaje grabado, similar al que leyó al inicio de su comparecencia esta mañana.

«Nada de lo que vi (en su tiempo con Epstein) me hizo pararme en seco. Estamos aquí hoy porque Epstein lo ocultó a todo el mundo muy bien durante mucho tiempo», aseguró el expresidente, que reiteró que dejó de verse con Epstein «mucho antes» de que en 2008 se hiciera público un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de prostitución de menores.

«Cuando el vídeo de mi testimonio de hoy se haga público, espero que motive a todos a ir frente al Congreso y decir lo que sabían. También espero que motive al Departamento de Justicia a publicar finalmente todos los archivos y asegurarse de que esto no vuelve a suceder», concluyó el mandatario.

Clinton reiteró lo que ya había expresado en su declaración inicial: que se tomó como algo personal la decisión del comité de congresistas, encabezado por el republicano James Comer, de citar a declarar ayer a su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y que dicho requerimiento «simplemente no estuvo bien».

«Ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein, nada. No recuerda, ni siquiera, haberse visto con él. Nunca viajó con él o visitó ninguna de sus propiedades», indicó Bill Clinton. EFE

