Coca-Cola ganó 13.107 millones de dólares en 2025, un 23,29 % más que el año previo

Nueva York, 10 feb (EFE).- The Coca-Cola Company obtuvo un beneficio de 13.107 millones de dólares (unos 11.100 millones de euros) en 2025, un 23,29 % más que el año anterior, según anunció la compañía este martes.

La empresa estadounidense de bebidas también informó de unos ingresos operativos netos de 47.941 millones de dólares (40.278 millones de euros) en el ejercicio, un 1,8 % más interanual.

«Me siento alentado por nuestro desempeño en 2025, que demostró la resiliencia y el impulso que definen a nuestro negocio», declaró James Quincey, presidente y director ejecutivo de The Coca-Cola Company.

En el cuarto trimestre, el más seguido por los analistas de Wall Street, la compañía reportó unas ganancias de 2.271 millones (unos 1.900 millones de euros), un 3,46 % más a las del mismo tramo de 2024, con un aumento de la facturación del 2,4 %, hasta los 11.822 millones de dólares (9.932 millones de euros).

Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento orgánico de los ingresos del 4 % al 5 % y un crecimiento comparable de las ganancias por acción del 7 % al 8 % para todo el año.

«De cara al futuro, nos centraremos en ejecutar nuestra estrategia aún mejor y en posicionar nuestro sistema para el éxito a largo plazo», anotó Quincey.

Coca-Cola ha visto caer la demanda de sus bebidas a medida que los compradores intentan ahorrar más en sus compras y comen fuera con menos frecuencia, anota este martes la cadena CNBC.

El volumen de Coca-Cola en Norteamérica aumentó un 1 %, mientras que en Latinoamérica creció un 2 %.

A nivel mundial, la división de agua, bebidas deportivas, café y té de Coca-Cola superó al resto de su portafolio, lo que indica la disposición de los consumidores a gastar en bebidas que perciben como opciones más saludables.

El volumen del segmento creció un 3 %, gracias a la mayor demanda de marcas como Smartwater y Bodyarmor.

Las acciones de Coca-Cola bajaban un 3,69 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sus acciones han subido aproximadamente un 22 % durante el último año al cierre del lunes. EFE

