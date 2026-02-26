Coca-Cola invertirá 6.000 millones de dólares en México, dice la presidenta Sheinbaum

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La multinacional Coca-Cola invertirá 6.000 millones de dólares en México, aseguró este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum luego de recibir al director ejecutivo global de la empresa, Henrique Braun, en el Palacio Nacional.

«Recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de 6.000 millones de dólares en nuestro país», apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Aunque Sheinbaum dio la cifra, no precisó ni tiempos ni proyectos de esa inversión.

Además, la mandataria adelantó que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el sábado, la ciudad de Guadalajara será el primer lugar de visita.

La inversión se anuncia dentro del Plan México, para potenciar las inversiones de Sheinbaum, que busca posicionar al país dentro de las primeras diez economías del mundo, al tiempo de aumentar la inversión privada hasta un 28 % en 2030.

A mediados de octubre de 2025, la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con la que se actualiza las cuotas que se cobra a refrescos (sodas), tabacos, y se integran al gravamen sueros, bebidas saborizadas con edulcorantes, videojuegos con contenido violento y las apuestas para 2026.

En ese contexto, la industria mexicana de Coca-Cola se comprometió con el Gobierno de México a reducir en un 30 % las calorías de sus refrescos y a que las versiones sin azúcar sean más baratas que las regulares. EFE

