Coca-Cola invertirá casi 6.000 millones de dólares en Brasil hasta 2030

1 minuto

São Paulo, 26 feb (EFE).- La compañía Coca-Cola va a invertir 30.000 millones de reales (unos 5.839 millones de dólares) en Brasil hasta 2030, anunció este jueves el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en una ceremonia en Brasilia.

Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, adelantó, frente a representantes de la empresa, que el desembolso fue «anunciado al presidente» Luiz Inácio Lula da Silva y que será destinado a «nuevas fábricas y centros de distribución» a lo largo del país, aunque no brindó más detalles.

Este jueves, Lula se reunió con la presidenta de Coca-Cola para Brasil y el Cono Sur, Luciana Batista, y otros representantes locales de la empresa.

Actualmente, Coca-Cola mantiene unas 35 fábricas que abarcan prácticamente todo el territorio nacional. EFE

adm/mp/gad