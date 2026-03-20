Cofundador de Super Micro dimite tras cargos por contrabando de tecnología de IA a China

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Nueva York, 20 mar (EFE).- Yih-Shyan ‘Wally’ Liaw, cofundador de Super Micro Computer, dimitió este viernes de su cargo tras ser acusado por las autoridades estadounidenses de participar en una operación para desviar tecnología avanzada de inteligencia artificial (IA) a China.

Super Micro Computer, cuyas acciones cayeron un 33,3 % en bolsa, señaló en un comunicado que Liaw presentó su dimisión del consejo de administración tras conocerse las acusaciones.

Asimismo, indicó que ha adoptado medidas internas respecto a otros implicados y anunció el nombramiento de DeAnna Luna como directora interina de cumplimiento normativo.

La salida de Liaw se produce después de que la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI presentaran cargos contra él, junto a Ruei-Tsang ‘Steven’ Chang y Ting-Wei ‘Willy’ Sun, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones.

Según la acusación, los tres conspiraron para enviar miles de millones de dólares en servidores con tecnología sensible, incluyendo unidades de procesamiento gráfico (GPU), a clientes en China sin las licencias necesarias.

De acuerdo con las autoridades, el plan incluía el uso de intermediarios, empresas pantalla y documentación falsa para ocultar el destino final de los equipos, que eran enviados a través de terceros países antes de llegar a China.

Según la fiscalía, los implicados utilizaron intermediarios en el sudeste asiático para desviar los servidores a China.

Estos equipos están sujetos a regulaciones de exportación desde 2022 y requieren licencias específicas del Departamento de Comercio para su envío al país asiático.

Entre 2024 y 2025, el plan habría permitido desviar aproximadamente 2.500 millones de dólares en servidores, incluidos más de 500 millones en envíos realizados en pocas semanas entre abril y mayo de 2025, según el FBI.

La fiscalía subrayó que este tipo de delitos «suponen un riesgo directo para la seguridad nacional», en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Washington y Pekín. EFE

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