COI aclara que su nueva política para el deporte femenino no tendrá efecto retroactivo

3 minutos

Ginebra, 26 mar (EFE).- La nueva norma aprobada por el Comité Olímpico Internacional (COI), que solo permitirá a mujeres biológicas competir en las categorías femeninas, comenzará a aplicarse en Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo, por lo que se mantendrán los resultados y medallas de Juegos anteriores, confirmó en rueda de prensa la presidenta de la organización, Kirsty Coventry.

«Nos enfocamos en el futuro, los Juegos anteriores tenían reglas que los atletas cumplían y la nueva política mira hacia delante, buscando garantizar la integridad y la equidad en las próximas competiciones», destacó Coventry tras la reunión del Comité Ejecutivo en la que se aprobó la nueva norma.

Ahora la elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, solo presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo.

«Creo firmemente que esta política está fundamentada en la ciencia, ha sido liderada por expertos médicos y se ha desarrollado pensando en el mejor interés de los atletas», afirmó la también excampeona olímpica de natación por Zimbabue.

Reconoció que el tema «es muy sensible», aunque recordó que ya en su campaña para llegar a la presidencia del COI, algo que logró en junio del pasado año, ya prometió «defender la protección de la categoría femenina en el deporte».

«Queremos un trato justo e igualitario para todos en la competición, y me sentí muy comprometida con ello», aseguró Coventry, quien al llegar al cargo formó un grupo de trabajo para buscar soluciones a las polémicas que sobrevolaron el deporte femenino, por ejemplo en competiciones de boxeo y halterofilia.

Coventry aclaró asimismo que la política se aplicará al ámbito del COI, es decir, Juegos Olímpicos de Verano e Invierno, tanto juveniles como absolutos, y las competiciones de clasificación para éstos.

En la misma rueda de prensa, la directora del Departamento de Salud, Medicina y Ciencia del COI, Jane Thornton, dio detalles sobre el proceso que se siguió para crear la nueva norma, en el que participaron expertos en salud de la mujer, endocrinología, medicina deportiva, ciencias del deporte y derecho.

El grupo concluyó que el sexo masculino (diferenciado de la identidad de género) confiere ventaja en deportes de fuerza, potencia y resistencia, que la elegibilidad se debe basar en el sexo biológico y que la forma más precisa de hacerlo es mediante el análisis del gen SRY a través de la saliva o la sangre.

En la sección de preguntas, algunos periodistas apuntaron a que hay países que prohíben ese tipo de test, a lo que Coventry respondió que los atletas en países donde las pruebas no estén permitidas podrán realizarlas en desplazamientos a competiciones internacionales.

La presidenta del COI negó asimismo cualquier influencia de las políticas de Donald Trump, que poco después de llegar al poder prohibió que mujeres transgénero participaran en competencias femeninas, y argumentó que reformar la elegibilidad era su prioridad antes de la llegada al poder del presidente estadounidense. EFE

abc/psh

(vídeo)