Colapsa un viaducto en una autopista de Portugal tras tormentas e inundaciones repentinas

Un viaducto de una autopista de Portugal que conecta Lisboa con Oporto se derrumbó parcialmente el miércoles tras las tormentas e inundaciones repentinas que han azotado el país europeo, sin causar víctimas.

«La velocidad y la fuerza del agua (…) es una situación absolutamente anormal», declaró el ministro portugués de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, quien visitó el lugar el miércoles por la noche.

No se registraron heridos, señaló el ministro.

Miguel Pinto Luz señaló que probablemente se necesitarán «semanas para que esta infraestructura vuelva a estar operativa».

El tramo de la autopista donde se encontraba el viaducto había sido cerrado al tráfico en ambos sentidos después de la rotura parcial de un dique a última hora de la tarde del miércoles.

El derrumbe se produjo unas horas más tarde.

La rotura se produjo tras las mortales tormentas que han golpeado Portugal durante las últimas dos semanas, causando daños significativos en la infraestructura del país.

También el miércoles por la noche, un tren descarriló cerca de la ciudad central de Abrantes después de chocar con escombros caídos sobre las vías.

Nadie resultó herido, pero varias líneas ferroviarias siguen suspendidas.

Tras el paso de las tormentas Kristin, Leonardo y Marta, Portugal vuelve a estar en alerta por el riesgo de inundaciones repentinas provocadas por lluvias intensas.

La península ibérica se encuentra en primera línea del cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más prolongadas y episodios de lluvias intensas más frecuentes y severos.

«En solo estos dos días, la lluvia ha sido equivalente al 20% de la media anual de Portugal», declaró el miércoles por la noche la ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Bajo críticas, la ministra del Interior, Maria Lucia Amaral, dimitió el martes por la noche.

El gobierno deberá responder ante el Parlamento el viernes sobre su gestión de la crisis.

