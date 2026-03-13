Colectivos de búsqueda de desaparecidos frenan sus tareas por la inseguridad en Jalisco

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Guadalajara (México), 13 mar (EFE).- La inseguridad generada tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero, ha obligado a los colectivos de búsqueda de desaparecidos a paralizar sus actividades en Jalisco ante el miedo generado por la falta de protección oficial.

Así lo indicó este viernes a EFE Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre de José Luis Arana, desaparecido desde 2011, cuando señaló que la situación de inseguridad ha provocado que no se retomen las brigadas de búsqueda al menos hasta abril.

“Lo que hacíamos hasta antes del 22 de febrero era ir a los centros de rehabilitación, a las penales, a diferentes hospitales, nosocomios psiquiátricos. Después del 22 nos prohibieron las búsquedas en campo porque no hay gente de la Guardia Nacional que nos pueda acompañar”, aseguró.

Para los colectivos de Jalisco, salir a los predios donde se sospecha de la existencia de restos humanos es una tarea urgente ante la crisis de desapariciones en un estado donde se han registrado cientos de casos de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del gobierno federal contabiliza 131.840 casos desde 1960. La mayoría de estos se encuentran en Jalisco, con 16.079 casos, según el registro estatal.

Guadalajara, la capital de Jalisco y que será una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Fútbol de 2026, ha reforzado el despliegue de efectivos federales tras la caída del líder del CJNG.

El riesgo del fuego cruzado

Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, dijo que existe preocupación entre quienes componen las agrupaciones de búsqueda.

“Estamos esperando que termine la planeación la Comisión de Búsqueda en un predio de 10 hectáreas donde hace un mes encontramos restos y nos preocupa que no nos vaya a acompañar la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa”, señaló.

Este colectivo, asimismo, decidió suspender por dos semanas la pega de cédulas de búsqueda (documentos con información personal de los desaparecidos) en espacios públicos por temor a enfrentarse con tiroteos o quema de vehículos, como sucedió el día del operativo contra El Mencho, en el que murieron 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado.

“Por otra parte, las familias se pueden exponer a fuego cruzado si hubiera un atentado en contra de las fuerzas federales”, señaló.

Arturo Ochoa, cuyos hijos Carlos Arturo y Gustavo Ochoa Cabrales, desaparecieron en enero de 2023, contó que en los tres colectivos a los que pertenece tienen la inquietud de que la violencia vaya a dejar más muertes o desapariciones de personas que buscan a sus seres queridos.

“Los colectivos exigimos que nos acompañe Guardia Nacional dado que es muy riesgoso la búsqueda de campo sin protección por la delincuencia organizada, pues siempre hemos estado bajo amenaza”, aclaró.

Mientras tanto, los colectivos reforzaron sus protocolos de seguridad a la vez que se mantienen activos con la difusión de cédulas en redes sociales y con campamentos fuera del Servicio Médico Forense para dar seguimiento a la identificación de los cuerpos que llegan a esa instancia. EFE

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