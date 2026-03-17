Colombia acoge el Foro Celac-África para impulsar una agenda común del sur global

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Bogotá, 17 mar (EFE).- Colombia acoge desde este miércoles el Foro de Alto Nivel Celac-África, un encuentro que reunirá en Bogotá a delegaciones de 19 países africanos, junto a representantes de América Latina y el Caribe, con el objetivo de consolidar la cooperación Sur-Sur y avanzar en una agenda conjunta.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), integrada por 33 países, es el principal mecanismo de concertación política de esa región y actualmente es presidida de forma pro tempore por Colombia, que el sábado traspasará ese liderazgo a Uruguay.

Este encuentro, que se desarrollará hasta el sábado, está orientado a «fortalecer la reconexión y el diálogo birregional», según la Vicepresidencia, en un contexto global marcado por la reconfiguración de alianzas y el creciente protagonismo del sur global.

«Este foro es un encuentro con la memoria, con la raíz, con nuestra identidad y nuestra historia», afirmó la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien subrayó que este espacio permitirá demostrar que «no estamos lejos ni somos diferentes».

El foro, que concluirá el sábado con un encuentro de jefes de Estado, reúne a cancilleres, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil de los 33 países de la CELAC y 19 de los 54 países africanos, quienes abordarán temas como desarrollo sostenible, comercio e inversión, justicia histórica, transición energética, salud, educación y fortalecimiento institucional.

Por África fueron invitados Burundi, Yibuti, Etiopía, Kenia, Angola, Egipto, Mauritania, Argelia, Mozambique, Sudáfrica, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal, Togo, Benín y la República Democrática del Congo.

«Se trata de Estados que históricamente han estado vinculados a América Latina, Estados que son representativos de ciertas zonas de África», dijo a EFE el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo Jassir.

La agenda estará estructurada en cuatro ejes: cooperación Sur-Sur, reparación histórica y justicia étnico-racial, comercio e inversión, y el segmento de alto nivel con jefes de Estado, en el que se prevé la adopción de una declaración conjunta.

Además, se impulsará «la identificación de oportunidades concretas de intercambio, encadenamientos productivos e inversiones recíprocas», como parte de los esfuerzos por fortalecer el comercio birregional y la articulación económica.

En conjunto, América Latina, el Caribe y África agrupan a más de 2.000 millones de personas -cerca de un tercio de la población mundial-, lo que les otorga, según la Vicepresidencia, «una fuerza colectiva significativa» en la construcción de una agenda común.

El Foro de Alto Nivel Celac-África culminará el sábado con la adopción de la Declaración de Bogotá, que buscará formalizar áreas prioritarias de cooperación y avanzar hacia mecanismos permanentes entre la CELAC y África. EFE

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