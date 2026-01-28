Colombia amplía el arancel del 30% a otros 23 productos ecuatorianos

afp_tickers

2 minutos

Colombia anunció el miércoles la imposición de nuevos aranceles del 30% para productos ecuatorianos en respuesta a las tarifas aplicadas por Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa señala un «abandono de la frontera» en materia de seguridad por parte de su vecino.

Con la nueva medida, son cerca de medio centenar los productos ecuatorianos a los que Colombia aplicará un gravamen especial, además de suspender la venta de energía eléctrica en medio de una guerra comercial iniciada por Quito.

Noboa anunció la imposición de aranceles la semana pasada, una estrategia de presión similar a la usada por su aliado estadounidense Donald Trump.

El mandatario ecuatoriano señala a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que cruzan las zonas limítrofes, una acusación que Bogotá rechaza.

Ante el anuncio del cese de venta de energía, vital para abastecer la demanda interna de electricidad en Ecuador, el gobierno reaccionó con un aumento de un 900% en la tarifa del transporte de crudo colombiano a través de su principal oleoducto.

Con esta última decisión, «Ecuador vuelve a responder de manera inamistosa», dijo la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una rueda de prensa en Bogotá.

La ministra de comercio colombiana, Diana Morales, anunció que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro prepara un nuevo decreto para aplicar «de manera recíproca un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos y sus subproductos», sin dar detalles sobre los nuevos artículos que serán sujetos al gravamen.

El arancel del 30% a productos ecuatorianos incluye actualmente productos como materiales metálicos, neumáticos y autopartes, insumos industriales, ropa, calzado y productos agrícolas como arroz, frijoles y aceites vegetales.

Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común.

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La gran mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada a Estados Unidos y Europa.

Petro asegura que durante su gobierno se han llevado a cabo incautaciones récord de esa droga.

vd/cr