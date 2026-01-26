Colombia anuncia el bloqueo inmediato de móviles en cárceles tras denuncias de El Salvador

Bogotá, 26 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia anunció este lunes medidas «urgentes y drásticas» para frenar la extorsión y las estafas telefónicas que se originan desde las cárceles del país, entre ellas el bloqueo inmediato de señales móviles en varias prisiones, tras las denuncias de autoridades de El Salvador sobre llamadas fraudulentas hechas desde penitenciarías de ese país.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, informó que desde esta misma semana se ordenó el bloqueo efectivo de señal en las cárceles de los municipios de Cómbita, en el departamento de Boyacá (centro); Valledupar, capital del Cesar (noreste), y La Dorada, en el departamento de Caldas (centro).

«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto», afirmó durante un acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la cárcel La Modelo de Bogotá.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, pidió el pasado sábado a Colombia controlar una red de estafas telefónicas que, según dijo, opera desde la prisión de Cómbita y afecta a ciudadanos de varios países de Latinoamérica mediante llamadas que simulan secuestros.

Idárraga sostuvo que la extorsión desde prisión se ha «naturalizado» en Colombia y advirtió que su expansión a otros países es inaceptable.

El sistema penitenciario colombiano arrastra problemas estructurales como hacinamiento, corrupción e ingreso ilegal de móviles, lo que ha permitido que redes criminales sigan operando desde prisión.

Pese a anuncios reiterados de control tecnológico, la aplicación de medidas como el bloqueo de señal ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por extorsión en el país sigue teniendo origen en los centros de reclusión. EFE

