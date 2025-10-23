Colombia autoriza extradición a Chile de involucrado en asesinato de exmilitar venezolano

Bogotá, 23 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Chile del colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, involucrado en el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, perpetrado en Santiago de Chile en febrero de 2024, informó este jueves ese alto tribunal.

Carrillo, quien supuestamente es integrante de la banda transnacional Tren de Aragua, fue detenido por la Policía en febrero pasado en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, en «atención a una notificación roja de Interpol».

En la decisión publicada hoy, la Corte Suprema recordó que Carrillo fue requerido por la justicia chilena por los «delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio».

Las pruebas recogidas en las investigaciones indican que Carrillo supuestamente es «uno de los responsables de, por lo menos, tres retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión, venta de estupefacientes», entre otras conductas perpetradas por el Tren de Aragua en diferentes sectores de Santiago de Chile.

En ese sentido, las autoridades chilenas lo señalan de hacer parte del grupo armado que, suplantando a las autoridades chilenas y con una orden judicial falsa, ingresó a un edificio de la comuna Independencia, se llevó a Ojeda, «lo mantuvo en cautiverio y finalmente le causó la muerte el 21 de febrero de 2024».

El cuerpo de la víctima fue encontrado nueve días después, oculto dentro de una maleta que había sido abandonada en el campamento Santa Marta, en la comuna de Maipú.

Luego de la aprobación de la Corte, solo resta que el presidente colombiano, Gustavo Petro, la confirme. Con ello, el detenido será entregado a las autoridades chilenas. EFE

