Colombia cerrará fronteras y tendrá ley seca del 7 al 9 de marzo por comicios legislativos

2 minutos

Bogotá, 27 feb (EFE).- Colombia cerrará sus fronteras y aplicará la ley seca entre la tarde del 7 de marzo y la mañana del 9 con motivo de las elecciones legislativas del domingo 8, informó este viernes el ministro del Interior, Armando Benedetti, al anunciar las principales restricciones previstas para esos comicios.

«Va a haber unas medidas del decreto de orden público que ya se está construyendo», dijo Benedetti, quien explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral a la que están convocados 41,2 millones de personas para elegir a los miembros del Congreso del período 2026-2030.

La ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, regirá desde las 18.00 hora local (23.00 GMT) del sábado 7 de marzo hasta las 06.00 hora local (11.00 GMT) del lunes 9, el mismo periodo durante el cual también se aplicará el cierre de fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú.

«El cierre de fronteras he propuesto que sea a las 00.00 (05.00 GMT) del sábado, pero hay que estudiarlo», expresó el ministro, quien señaló que imponer esta medida desde el viernes, como suele hacerse «se afecta muchísimo el comercio».

El 8 de marzo los colombianos irán a las urnas para elegir a 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que asumirán sus cargos el próximo 20 de julio, y también votarán en tres consultas para escoger candidatos presidenciales de izquierda, centro y derecha.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el 31 de mayo, con una segunda ronda prevista para el 21 de junio en caso de ser necesaria.

Benedetti agregó que entre los próximos 2 y 9 de marzo las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, como parte de las acciones adoptadas para prevenir alteraciones del orden público antes y después de la jornada electoral. EFE

pc/joc/lnm