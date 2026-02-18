Colombia cierra temporalmente el Parque Tayrona por amenazas y bloqueos en sus accesos

Bogotá, 17 feb (EFE).- El Gobierno colombiano ordenó este martes el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos del país, ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impiden garantizar la seguridad del área protegida.

La medida busca «proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, y garantizar su seguridad», señaló Parques Nacionales Naturales de Colombia en un comunicado.

La decisión fue adoptada tras una serie de incidentes en los accesos al parque, ubicado cerca de Santa Marta, en el departamento caribeño del Magdalena.

El pasado 11 de febrero las autoridades hicieron una operación contra ocupaciones y construcciones ilegales dentro del parque, tras la cual hubo amenazas e intimidaciones contra funcionarios a través de redes sociales y bloqueos en los accesos.

En el parque habitan pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, que consideran este territorio sagrado y con los que el Estado ha acordado tres cierres periódicos anuales para facilitar la conservación ambiental y espiritual.

Esta medida se produce un día después de que el parque reabriera tras uno de sus periodos de suspensión programada, que este año se extendió del 1 al 15 de febrero.

El primer día de apertura del parque después del cierre temporal hubo bloqueos en uno de los tres accesos principales a los senderos naturales, así como cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, alertó la institución.

El ingreso al Parque Tayrona exige el pago de una tarifa oficial que incluye un seguro obligatorio de accidentes y rescate, válido durante la permanencia del visitante y que cubre eventualidades como caídas, lesiones o evacuaciones dentro del área protegida.

«Por esta razón, se suspende temporalmente el ingreso al área protegida mientras el Estado fortalece de manera articulada su presencia institucional en la zona», agregó la información.

El Parque Tayrona, considerado uno de los principales patrimonios naturales de Colombia por su riqueza ambiental, cultural y espiritual, que recibe diariamente más de 6.000 visitantes, permanecerá cerrado «hasta que se garanticen las condiciones necesarias para reanudar la actividad ecoturística». EFE

