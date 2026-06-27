Colombia confirma la muerte de 24 ciudadanos en terremotos de Venezuela

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Bogotá, 27 jun (EFE).- La Cancillería informó este sábado que, según un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos fallecieron en los terremotos que sacudieron esta semana a Venezuela, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades del país vecino.

«De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Gobierno informó de que los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trasladaron a Venezuela al equipo élite de búsqueda y rescate repatriaron a 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas que se encontraban en ese país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó igualmente que evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para reforzar la capacidad de atención sanitaria, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

El equipo de rescate colombiano USAR COL-1, integrado por 63 profesionales y cuatro binomios caninos, permanece desplegado en el estado venezolano de La Guaira, donde este sábado logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y concentra sus esfuerzos en su rescate.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y han dejado hasta el momento al menos 1.430 muertos y miles de heridos, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas. EFE

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