Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para mantener seguridad

Cúcuta (Colombia), 3 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), tras la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación fronteriza.

«El gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano», manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión. EFE

