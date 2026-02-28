Colombia detiene a 14 miembros de una red de narcotráfico en la frontera con Ecuador

1 minuto

Bogotá, 27 feb (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron a 14 miembros de una red de narcotráfico en el sur del país, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

El Ejército y la Policía «desarticularon una red criminal que operaba a escala internacional» en una operación realizada en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo (fronterizo con Ecuador y Perú), y en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, detalló el Ministerio de Defensa en X.

Entre los detenidos están alias Maestre y El Viejo, parte de esta red que enviaba cocaína desde Ecuador hacia Europa y Estados Unidos.

«Mantenemos la ofensiva para asfixiar las finanzas de los grupos narcotraficantes y ratificamos nuestro compromiso con la seguridad fronteriza. Unidos somos más fuertes en la lucha contra el crimen transnacional», agregó esa cartera.

Colombia y Ecuador están en una guerra comercial desde el 21 de enero cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición desde el 1 de febrero de una «tasa de seguridad» del 30 % a los productos colombianos, alegando una falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera.

Colombia anunció una medida similar para 73 productos que entró en vigor esta semana, lo que este mismo jueves fue respondido por Ecuador con un incremento del arancel al 50 % a partir del 1 de marzo. EFE

