Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de EE.UU. a Venezuela

Bogotá, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Colombia prepara un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender las posibles consecuencias para el país del ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, manifestó que liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, para «adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación» en la zona limítrofe.

«En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país», expresó Benedetti.

En ese sentido, el Gobierno colombiano busca brindar «asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales»; garantizar «el derecho a la educación»; proteger a los niños, niñas y adolescentes; atender y proteger «a personas de terceras nacionalidades», y revisar y fortalecer «los puestos fronterizos, para asegurar condiciones adecuadas de seguridad».

Igualmente, Colombia habilitará «albergues temporales en Cúcuta y en otras ciudades del país» para atender a quienes lo necesiten.

Este anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como «brillante».

Ante esta situación, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de la frontera con Venezuela aprovechando los ataques de Estados Unidos.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, una guerrilla incluida por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

El ELN acusa desde hace meses a Estados Unidos de llevar a cabo «acciones intervencionistas» por el despliegue militar de Washington en el sur del mar Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. EFE

