Colombia recibió más de 21 millones de turistas entre agosto de 2022 y noviembre de 2025

3 minutos

Bogotá, 15 ene (EFE).- Colombia recibió más de 21 millones de visitantes no residentes entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, lo que representa un aumento del 138 % de turistas en tres años, indicó este miércoles la ministra de Comercio, Industria y Turismo del país, Diana Marcela Morales.

El gobierno colombiano presentó así la campaña ‘Descubre la Diversidad. Colombia, el país de la belleza’, «una nueva fase» con la que buscan «apostar por un turismo que reconoce la diversidad de los territorios, fortalecer las economías locales y poner en el centro la dignidad de las comunidades».

«El turismo dejó de ser una promesa para convertirse en una política pública con resultados reales. Hoy es un sector que genera empleo, impulsa las economías regionales y reconoce la diversidad de nuestros territorios como la mayor fortaleza del país», afirmó la ministra en el acto de presentación del programa, que se celebró en el museo interactivo Maloka de Bogotá.

La ministra también manifestó que «en coherencia con este desempeño, la política turística del cuatrienio proyecta alcanzar en 2026 la llegada de 7,5 millones de visitantes no residentes».

En este sentido, el Gobierno destacó que el fortalecimiento del turismo se refleja también en el impacto económico.

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos alcanzaron más de 8.300 millones pesos colombianos (equivalente a 2,2 millones de dólares), con un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo del año anterior, «lo que consolida el turismo como un motor económico con impacto en todo el territorio nacional», añadió.

Morales señaló que este crecimiento turístico «no se queda en los promedios nacionales, sino que también se nota en los territorios».

«En 2025, la isla caribeña de San Andrés creció más del 45 %; (el departamento de) Norte de Santander, situado en la frontera con Venezuela, el 58 %; Casanare (este) el 30 %; Córdoba (norte) el 32 %; Arauca (este) el 26 %, y Nariño (suroeste) y Magdalena (norte) el 24 %», detalló.

Estas cifras, subrayó la ministra, demuestran que el turismo también está llegando a las regiones que históricamente se han visto más afectadas por el conflicto armado colombiano, lo que genera «una oportunidad real de desarrollo económico y social».

Por eso, el Ejecutivo insistió en la ‘Estrategia de Turismo para una Cultura de Paz’, que cuenta con la entrega de 100 experiencias de turismo por la memoria y la paz en 80 municipios, como aporte a la reparación simbólica, la generación de ingresos locales y la construcción de paz desde los territorios.

«Trabajamos por un turismo para los territorios, un turismo que escucha y respeta, que se construye con las comunidades y las dignifica», concluyó Morales. EFE

mcg/jga/sbb

(foto)