Colombia reforzará ofensiva contra grupos armados ilegales en el Caribe

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Bogotá, 11 abr (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este sábado el refuerzo de la ofensiva contra los grupos armados ilegales en la región Caribe, con un aumento del número de soldados, nuevas unidades militares y el fortalecimiento de capacidades marítimas y fluviales en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

«Esos grupos criminales no pueden existir ni en esta región ni en el mundo», afirmó en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, tras un consejo de seguridad realizado en Santa Marta, el octavo liderado por el Gobierno en esta región.

El ministro aseguró que su objetivo son grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, a las que responsabilizó de delitos como extorsión, secuestro y desplazamiento forzado.

En este contexto, el Gobierno busca reforzar la seguridad en zonas clave para el turismo y las comunidades locales como el Parque Nacional Natural Tayrona, que fue cerrado en febrero y reabierto semanas después tras denuncias de amenazas contra funcionarios y bloqueos en sus accesos.

Para proteger a turistas y habitantes, el Gobierno desplegará unidades de carabineros de la Policía en el parque, que realizarán labores de vigilancia y patrullaje con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en esta zona.

Entre las medidas anunciadas está la activación de un Batallón de Alta Montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta.

También se hará el fortalecimiento de la presencia marítima con más tripulantes en la Armada Nacional, la activación de un Grupo de Tarea Marítimo y la proyección de una estación de Guardacostas entre Riohacha y Santa Marta, capitales de los departamentos de La Guajira y Magdalena, respectivamente. EFE

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