Colombia responde que acusaciones reportadas contra Petro «carecen de fundamento»
Washington, 20 mar (EFE).- El Gobierno de Colombia respondió este viernes que las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, «carecen de fundamento», luego de que el diario The New York Times informara que el mandatario estaría siendo investigado por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
«Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico», declaró la Embajada colombiana en Washington en un comunicado. EFE
